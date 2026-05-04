Nestala iz apartmana dok su roditelji večerali u restoranu: 19 godina kasnije sudbina male Medlin i dalje nepoznata

Jedan od najpoznatijih slučajeva nestanka djece i dalje potresa javnost širom svijeta.

Izvor: Screenshot/Youtube/Sky News

Kejt i Džeri, u pratnji blizanaca, srdačno su dočekani od strane mještana i ljudi koji ih podržavaju na neformalnom okupljanju na otvorenom u njihovom selu Rotli u Lesterširu.

Ovo je prvi put da su se u javnosti pojavili zajedno sa sinom Šonom i kćerkom Ameli, koji sada imaju 21 godinu.

U poruci objavljenoj na internetu poručili su: "Potraga se nastavlja kako bismo je pronašli, kako bismo došli do pravde i učinili svijet makar malo bezbjednijim."

Teški trenuci tokom molitve

U pojedinim trenucima vidjelo se da su Kejt i Džeri potreseni dok su izgovarane molitve za Medlin, koja je nestala tokom porodičnog odmora u Praji da Luz u Portugalu, u maju 2007. godine.

Tada je ostavljena da spava sama sa mlađim blizancima dok su roditelji večerali sa prijateljima u obližnjem tapas restoranu.

Poznati kardiolog Džeri (57) i bivša ljekarka opšte prakse Kejt (58) i dalje gaje tračak nade da bi njihova kćerka, koja bi danas imala skoro 23 godine, mogla biti živa.

Porodica ćutala, djeca zapalila svijeće

Ni Kejt ni Džeri, obučeni u tamne pantalone, jakne i patike, nisu se obratili okupljenima kojih je bilo oko 50.

Njihov sin Šon, talentovani plivač koji se nada da će predstavljati Veliku Britaniju na Olimpijskim igrama 2028, i studentkinja Ameli zapalili su svijeće u znak sjećanja na sestru kod spomenika u mjestu Kros Grin.

Kejtin ujak Brajan Kenedi, penzionisani direktor škole, pročitao je pjesmu "The Beacon" Simona Armitidža, napisanu za porodicu Mekan.

Sveštenik Rob Gladston rekao je okupljenima: "Okupili smo se danas da se molimo za Medlin i drugu nestalu djecu, da ohrabrimo jedni druge, a posebno Džerija i Kejt da nastave da se nadaju i pronađu snagu i poslije 19 godina."

Poruke podrške: "Nikad ne odustaj"

Mještanka Mišel Kanileri pridružila se okupljenima koji su čitali poruke poput "nikad ne odustaj", "ne zaboravi me" i "i dalje nestala, i dalje nedostaje".

Kasnije je rekla: "Zaista mi je žao porodice. Nemaju mir ni poslije svih ovih godina."

Dodala je da porodica ima veliku podršku u zajednici.

Nakon kratkog, 20-minutnog okupljanja, Kejt je viđena kako se smije dok razgovara i grli se sa mještanima.

Porodica se potom uputila ka svom domu.

Nova poruka porodice

U novoj objavi na društvenim mrežama Kejt i Džeri su napisali: "Devetnaest godina. Potraga za našom Medlin se nastavlja – kako bismo pronašli pravdu i učinili svijet bezbjednijim."

Dodali su: "Neizmjerno smo zahvalni na podršci prijatelja, porodice, ljudi koje poznajemo i onih koje ne poznajemo, kao i policiji i institucijama na njihovoj posvećenosti. Hvala vam.

Za Medlin, koju volimo i koja nam nedostaje svakog dana – nikada nećemo odustati."

Progon i suđenje koje je potreslo porodicu

Bdjenje dolazi šest mjeseci nakon što je Poljakinja osuđena na zatvorsku kaznu zbog uznemiravanja porodice Mekan.

Julija Vandel (24), koja je tvrdila da je ona zapravo Medlin, proglašena je krivom za uznemiravanje, ali je oslobođena teže optužbe za proganjanje.

Optužena je da je više od dvije godine vodila kampanju uznemiravanja porodice, zajedno sa svojom podrškom Karen Sprag (61), koja je oslobođena svih optužbi.

Vandel je osuđena na šest mjeseci zatvora, ali je puštena i deportovana u svoju zemlju, pošto je kaznu već odslužila.

Porodica Mekan je u saopštenju nakon presude navela da, uprkos presudi, "ne osjeća zadovoljstvo zbog ishoda".

Dodali su da nisu željeli sudski proces, ali da je odluku o podizanju optužnice donijelo tužilaštvo na osnovu dokaza policije.

Novi novac za potragu

Nestanak Medlin Mekan i dalje je jedan od najvećih slučajeva nestalih osoba u svijetu.

Britanska policija dobila je nova sredstva kako bi nastavila istragu poznatu kao operacija "Grejndž", koja traje već 15 godina i do sada je koštala oko 13,5 miliona funti.

Ministarstvo unutrašnjih poslova odobrilo je do 86.000 funti za period 2026–2027, što je 22.000 manje nego prethodne godine.

Glavni osumnjičeni i dalje na slobodi

Njemačka policija vjeruje da je Medlin mrtva i pokušava da podigne optužnicu protiv glavnog osumnjičenog, osuđivanog silovatelja Kristijana Briknera.

Ipak, britanska policija slučaj i dalje vodi kao nestanak.

Krajem prošle godine, Kejt i Džeri su poručili: "Nadamo se da će 2026. donijeti proboj koji dugo čekamo."

Zahvalili su svima koji ih podržavaju i nastavljaju da se nadaju dobrim vijestima o njihovoj kćerki.

(Daily Mail/Mondo)