Pet osoba poginulo je u utorak u padu turskog vojnog helikoptera tokom obuke, samo 12 dana nakon slične nesreće u kojoj su stradale četiri osobe, saopštilo je Ministarstvo odbrane Turske.

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Iz ovog ministarstva prethodno su naveli da se nesreća dogodila u okviru misije obuke i da je u njoj učestvovao helikopter "AS-532 kugar", transportni helikopter za prevoz trupa francuske proizvodnje.

Televizijski snimci prikazali su vozila hitnih službi na širokoj otvorenoj ravnici u blizini okruga Tepebaši, a navodi se da je helikopter poletio iz baze u Eskišehiru, između Istanbula i Ankare.

Ističe se i da su 12. novembra poginula četiri vojnika kada se na istoku Turske srušio helikopter "S-70" iz razloga koji ostaju nepoznati, a zvanično objašnjenje od tada nije dato.