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Helikopter NBC4 pao u Los Anđelesu: Najmanje troje poginulih

Helikopter NBC4 pao u Los Anđelesu: Najmanje troje poginulih

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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Helikopter medijske kuće NBC4 srušio se na parking u Los Anđelesu, a najmanje troje ljudi je poginulo. Letjelica je bila iznad mjesta autobuske nesreće.

pad helikoptera los anđeles Izvor: YouTube/ABC7/screenshot

Najmanje troje ljudi poginulo je u padu helikoptera medijske kuće "En-Bi-Si4" na parking u Los Anđelesu, u američkoj državi Kaliforniji, izjavili su neimenovani zvaničnici.

Prema navodima zvaničnika, helikopter je bio iznad mjesta autobuske nesreće kada se srušio između dvije poslovne zgrade u naselju Četsvort.

Vatrogasna služba saopštila je da su četiri osobe pronađene na mjestu pada i da je jedna prebačena u lokalnu bolnicu, dok su troje proglašeni mrtvim na licu mjesta.

Najmanje jedna osoba poginula je u padu helikoptera izvan parkinga, prenosi britanski "Indipendent".

Nije poznato da li su preostale dvije bile na zemlji ili unutar letjelice prilikom pada.

Medijska kuća "En-Bi-Si4" javila je da se njihov helikopter srušio tokom emitovanja uživo. Medijska ekipa izvještavala je o sudaru između autobusa i putničkog vozila u kojem su poginule najmanje dvije osobe.

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SAD helikopter nesreća

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