Ronald Džonson pred Senatom: Kandidat za ambasadora SAD u BiH na saslušanju

Kandidat za ambasadora SAD u BiH Ronald Džonson u četvrtak će biti saslušan pred Odborom za vanjsku politiku Senata Kongresa SAD.

Izvor: Profimedia

Kandidat za ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Ronald Džonson u četvrtak će biti saslušan pred Odborom za vanjsku politiku Senata Kongresa SAD.

Džonson je zvanično nominovan još u junu ove godine, ali se zbog velikog broja kandidata za diplomatske funkcije na saslušanje čekalo sve do sredine septembra.

Odbor za vanjsku politiku Senata će na sjednici, koja će početi u 10.30 po vremenu u Vašingtonu, odnosno u 16.30 po vremenu u BiH, saslušati Džonsona. Očekuje se da će pitanja biti usmjerena na sprovođenje politike aktuelne administracije u Vašingtonu prema BiH.

Posebno će biti zanimljivo pratiti pitanja i obraćanje senatorke Džin Šahin, koja je ranije pokazala veliki interes za politiku prema Bosni i Hercegovini. Ona je i najviše rangirana senatorka iz Demokratske stranke u ovom odboru, koji kontrolišu republikanci.

Pored nje, u saslušanju bi trebalo da učestvuju Džejms E. Riš, Pit Rikets, Dejv Mekormik, Stiv Dejns, Bil Hegerti, Džon Baraso, Majk Li, Rend Pol, Ted Kruz, Rik Skot, Džon Kertis i Džon Kornin iz Republikanske stranke.

Demokratsku stranku predstavljaće Kris Kuns, Kris Marfi, Tim Kejn, Džef Merkli, Kori Buker, Brajan Šac, Kris Van Holen, Tami Dakvort i Džeki Rozen, prenosi Klix.

Prvi ambasadorski mandat

Džonson bi, ako bude potvrđen, postao prvi ambasador SAD u BiH koji nije karijerni diplomata. Ovo bi mu bila prva diplomatska pozicija u karijeri, a iza sebe ima bogatu vojnu karijeru.

Diplomirao je menadžment na Frenklin Pirs koledžu u Nju Hempširu, a vojno obrazovanje sticao je na nekoliko prestižnih američkih vojnih institucija, među kojima su Škola amfibijskog ratovanja, Komandno-štabni koledž marinaca u Kvantiku i Pomorski ratni koledž na Rod Ajlendu.

Karijeru u marincima započeo je 1980. godine kao komandir voda i čete u sastavu 1. bataljona 2. marinaca.

Tokom službe obavljao je niz komandnih i međunarodnih dužnosti, uključujući angažman na Kubi, gdje je bio komandir jedinice za kopnenu odbranu u bazi Gvantanamo.

Posebno iskustvo stekao je kroz međunarodne misije. Bio je vojni posmatrač Ujedinjenih nacija u Libanu i na Sinaju, a učestvovao je i u operacijama „Pustinjski štit“ i „Pustinjska oluja“ tokom Zaljevskog rata.

Tokom karijere radio je i kao savjetnik Centralnoazijskog mirovnog bataljona za pitanja bezbjednosti Centralne Azije, a kasnije je komandovao 3. bataljonom 6. marinaca i 24. marinskom ekspedicionom jedinicom.

Džonson je učestvovao i u operacijama u Iraku u okviru operacije „Iračka sloboda“, kao i u evakuaciji američkih državljana iz Bejruta u Libanu.

Iz vojske je penzionisan 2010. godine, nakon čega je osnovao konsultantsku kompaniju Mares Associates LLC koja sarađuje s partnerskim državama na Bliskom istoku, u Evropi, Africi i Južnoj Americi.

Bio je uključen i u rad kompanije Brite-Strike Technologies, specijalizovane za taktičku opremu i rasvjetu.

Za svoj rad tokom vojne karijere odlikovan je brojnim američkim vojnim priznanjima, među kojima su "Legion of Merit", "Bronze Star Medal" i "Combat Action Ribbon".

Pored Džonsona, na ovom saslušanju pojaviće se i kandidati za ambasadore SAD u Srbiji Majkl Jang, Kirgistanu Stiven Džilen, Arktiku Džulija Nešivot i Zelenortskim Ostrvima Nuhan Patel.