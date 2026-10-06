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Dronovi pogodili dva broda kod bugarske obale, u toku opsežna potraga za posadom: Premijer sazvao hitan sastanak

Dronovi pogodili dva broda kod bugarske obale, u toku opsežna potraga za posadom: Premijer sazvao hitan sastanak

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
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U toku je dramatična akcija spasavanja u Crnom moru nakon napada dronom na dva trgovačka broda blizu bugarske obale.

rumen radev Izvor: Abdul Saboor / AFP / Profimedia

U toku je opsežna potraga za posadom teretnog broda koji je potonuo nakon napada dronom blizu bugarske obale, dok su članovi posade sa drugog pogođenog plovila spaseni sa povredama.

Potraga za nestalim mornarima je u punom jeku, a zvaničnici se još uvijek nisu oglasili o tome ko stoji iza ovog napada. Prema prvim informacijama, ovo je prvi direktan udar na trgovačke brodove u isključivoj ekonomskoj zoni jedne članice NATO saveza.

Zbog ove krize, bugarska vlada je sazvala hitan sastanak, a javnosti će se obratiti i premijer Rumen Radev, javlja Euronews.

Šef spasilačke službe u Varni, Rumen Nikolov, potvrdio je za državnu televiziju BNR da se posada potopljenog plovila vodi kao nestala, dok su svi mornari sa drugog pogođenog broda uspješno evakuisani.

Prema navodima specijalizovanog pomorskog portala Maritime.bg, u napadu su stradala dva broda.

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Tagovi

Bugarska brodovi napad dronovi

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