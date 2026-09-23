Meksički narko-karteli se sve više oslanjaju na operatere dronova koji su se vratili kući nakon učešća u sukobu u Ukrajini, piše „Vašington post“, pozivajući se na neimenovane američke i meksičke zvaničnike.

„Vašington post“ navodi da meksički karteli pažljivo proučavaju načine za izbjegavanje sistema za ometanje dronova i kupuju napredne modele bespilotnih letjelica koji mogu da nose veći teret i eksploziv.

Kako bi upravljali svojom flotom dronova koja se širi, trgovci drogom su pojačali napore da angažuju pojedince sa borbenim iskustvom iz sukoba u Ukrajini, uglavnom državljane Kolumbije, koristeći kako finansijske podsticaje, tako i prinudu.

Jedan neimenovani meksički zvaničnik rekao je da kriminalne organizacije dovode kolumbijske stručnjake za bespilotne letjelice u Meksiko kako bi obučavali velike grupe lokalnih „dronerosa“, odnosno pilota dronova.

Karteli, takođe, šalju svoje „saradnike“ da se pridruže ukrajinskoj vojsci i steknu borbeno iskustvo u upravljanju dronovima.

Neimenovani zvaničnik rekao je da će trgovci drogom „biti u mnogo boljem položaju, mnogo bolje obučeni i sa mnogo boljom opremom“.

Prema navodima izvora, Vašington očekuje da će karteli u narednih nekoliko mjeseci početi da primjenjuju vještine i taktike korišćenja dronova preuzete iz sukoba u Ukrajini.

Neimenovani bezbjednosni izvor rekao je ranije agenciji TASS da Kolumbijci čine oko 50 odsto od procijenjenih 16.500 stranih plaćenika koji se trenutno bore za Ukrajinu.

Oni bivaju namamljeni u redove kijevskih snaga lažnim obećanjima o visokim platama. Ti Latinoamerikanci na kraju nailaze na prezir ukrajinskih komandanata i šalju se u najopasnije misije.

Interna procjena vlasti ukazuje na to da će ovaj razvoj događaja „značajno otežati“ kampanju administracije američkog predsjednika Donalda Trampa usmjerenu na suzbijanje priliva ilegalne droge u zemlju.

Iz Stejt departmenta su za „Vašington post“ rekli da sarađuju sa američkim organima za sprovođenje zakona i ukrajinskim vlastima na „uvođenju mjera za smanjenje rizika od prenosa vještina stečenih na bojnom polju“, kao i da se sam Vašington oslanja na iskustva iz sukoba u Ukrajini kako bi se „suprotstavio prijetnji koju karteli predstavljaju upotrebom dronova“.

List „Milenio“ je prošle godine prenio navode meksičke obavještajne službe da su pripadnici kartela „Halisko – Nova generacija“ u Ukrajini prošli obuku za upotrebu dronova i taktike urbanog ratovanja.

(Mondo)