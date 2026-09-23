Mevlid Jašarević izlazi iz zatvora u oktobru: Moraće da se javlja policiji u Sarajevu

Mevlid Jašarević 27. oktobra izlazi iz zatvora nakon odsluženja kazne zbog napada na Ambasadu SAD u Sarajevu. Zbog novog postupka moraće da se javlja policiji.

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Mevlid Jašarević, koji je prije 15 godina pucao na Američku ambasadu u Sarajevu, izlazi iz zatvora 27. oktobra nakon što je odslužio dugogodišnju kaznu.

Protiv njega se, međutim, pred Sudom BiH vodi novi postupak zbog optužbi da je prijetio osoblju zatvora u Vojkovićima, gdje je izdržavao kaznu.

Kako je za Klix.ba potvrdila njegova advokatica Alma Tabaković, Sud BiH je nedavno odlučivao o zahtjevu Tužilaštva BiH da se Jašareviću oduzme pasoš tokom trajanja novog postupka, kako bi se osiguralo da bude dostupan tokom procesa.

Sud je samo djelimično usvojio prijedlog Tužilaštva. Jašareviću je određeno da se dva puta mjesečno javlja Policijskoj stanici Novi Grad, ali nije obavezan da ostane u BiH.

"Odbijen je prijedlog tužilaštva da mu se uzmu dokumenti da bi bio obavezan ostati u BiH, određeno mu je samo obavezno javljanje nadležnom organu", kazala je Tabaković.

S obzirom na to da je Jašarević državljanin Srbije, 27. oktobra biće slobodan da se vrati u tu zemlju, ali će se svake druge sedmice morati javljati policiji u Sarajevu, sve do okončanja sudskog postupka.

"Smatram da je odluka suda bila pravična i da sada, ukoliko se nastavi odlučivati zakonito, ne postoji neki drugi mehanizam da se na neki način prisili da Jašarević bude u BiH", kazala je Tabaković.

Advokatica očekuje da će na narednom ročištu, pored današnjeg, biti završen glavni pretres, nakon čega bi uslijedile završne riječi odbrane i Tužilaštva.

Nakon toga, kako je navela, preostaje sačekati presudu i žalbeni postupak.

"Odbrana smatra da Tužilaštvo nije dokazalo činjenične navode, detaljno o tome ću se izjasniti u završnim riječima. Definitivno smatram da su sami tužilački dokazi i svjedoci koje je tužilaštvo predložilo bili kontradiktorni navodima iz optužnice, kao i samim sebi", poručila je Tabaković.

Dodala je da određeni materijalni dokazi, prema stavu odbrane, takođe govore u prilog tvrdnjama Jašarevića da su mu osporavana prava, što je, kako tvrdi, bio povod incidenta zbog kojeg mu se sudi.