Zbog prijetnji službenicima zatvora: Mevlidu Jašareviću uskoro počinje novo suđenje

Mevlid Jašarević, osuđen zbog terorističkog napada, negirao je krivicu da je prijetio službenicama Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH, nakon čega mu počinje suđenje.

Izvor: YouTube/Oslobođenje/screenshot

Jašarević je tokom obraćanja izjasnio da nije kriv i rekao je da je "spriječen od uprave zatvora da se obrati Tužilaštvu" te da podnese krivične prijave, ali nije precizirao protiv koga, prenosi Birn.

Sudija za prethodno saslušanje Enida Hadžiomerović rekla je Jašareviću da bi, u slučaju da bude proglašen krivim, predviđena kazna zatvora mogla biti od tri mjeseca do tri godine.

Iz Tužilaštva su ranije saopštili da se Jašarević, koji se nalazi na izdržavanju zatvorske kazne u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH u Istočnom Sarajevu, tereti da je u dva navrata upućivao verbalne i fizičke prijetnje prema službenicama Zavoda u namjeri da spriječi i ometa obavljanje službenih radnji.

To se odnosilo na mjere zabrane obavljanja poziva i pisanih kontakata tokom izdržavanja kazne, koje su mu tokom 2025. godine više puta izrečene.

Jašarević je ranije pravosnažnom presudom Suda BiH osuđen na 15 godina zatvora zbog terorističkog napada na zgradu Ambasade SAD na koju je 28. oktobra 2011. iz automatske puške ispalio oko 105 metaka, prijetio službenicima i teško ranio policajca Mirsada Velića, koji je osiguravao zgradu Ambasade.