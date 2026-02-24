Počeo Vaskršnji post: Koliko košta riba na banjalučkoj Tržnici?

Vaskršnji post počeo je u ponedjeljak, 23. februara, a na banjalučkoj Tržnici građani se uveliko raspituju za cijenu ribe, većinom pastrmke, oslića, ali i šarana, a kako kažu prodavci u ribarnicama, građani kupuju po navici, te im cijene nisu presudne.

Ekipa "Nezavisnih novina" obišla je ove ribarnice, te zatekla Banjalučane koji su prvog dana posta odlučili svratiti po ribu, bilo da je u pitanju morska ili riječna.

Kako je ispričala jedna Banjalučanka koja posti, ona je ovog puta odlučila da kupi šarana.

"Inače kupujem ribu na Tržnici, a najviše amura i šarana. A šta da kažem za cijenu? Pa ne znam šta je danas isplativo, ali recimo da je cijena zadovoljavajuća. I mimo posta uzimam ribu, a nastojim je kupiti jer je zdrava", ističe ova Banjalučanka.

Prema riječima Ljiljane Vujinović, vlasnice ribarnice "Kod Ljilje", trenutno se najviše traži oslić, pastrmka, šaran, ali i amur i tolstolobik, koji su biljojedi i jeftiniji su od šarana.

"Iako se riba troši i ovim danima, veća je potražnja kako je post počeo. Jutros (u ponedjeljak ujutru) je tu bio red, ali se tokom dana malo smanjio broj građana koji kupuju. Recimo, u posljednje vrijeme omladina dosta kupuje plodove mora, jer je riba zdrava, a i počeo je post, pa su često tu", priča Vujinovićeva za isti izvor.

Kako kaže, poslije božićnog posta poskupjela je samo pastrmka, dok je cijena ostale ribe ostala ista kao prošle godine.

"Šaran žive vage košta 13,50 KM, s tim da ga mi očistimo i isiječemo, a ako nose živu ribu, tada je 12,50 KM. Kotleti od šarana su 25 KM. Pastrmka očišćena košta 14 KM, a potočna 17 KM", rekla je Vujinovićeva.

Što se tiče ostale ribe, izdvajaju se brancin i orada, koji koštaju 26 KM, dok je filet lososa 45 KM, a stejk tune 38 KM.

"Osim toga, imamo i kotlet amura, koji košta 18 KM, te tolstolobika 17 KM. Od smrznutog programa, tu je oslić panirani, a recimo, tražena je hobotnica, te lignje, račići. Hobotnica košta 28 KM/kg", navodi ona te dodaje da u ponudi imaju i mliječ koja se koristi za čorbe i za pohovanje.