logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Užas na Vračaru: Žena nožem izbola muža

Užas na Vračaru: Žena nožem izbola muža

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Žena izbola muža nožem, a on je hitno prevezen u bolnicu. Policija istražuje incident.

srbija policija Izvor: Shutterstock

U stanu na beogradskoj opštini Vračar sinoć se dogodilo teško porodično nasilje kada je R. T. (79) nakon verbalnog sukobanožem nasrnula na svog supruga D. T. (80).

Nesrećni čovjek je sa teškim povredama hitno prevezen u Urgentni centar, gdje je odmah primljen na odjeljenje reanimacije. Prema posljednjim informacijama iz zdravstvene ustanove, njegovo stanje je trenutno stabilno i nalazi se pod stalnim nadzorom ljekara.

Nož nađen u stanu

Policija je odmah izašla na lice mjesta radi uviđaja, a u stanu u kojem se odigrala drama pronađen je predmet izvršenja krivičnog djela – krvavi nož.

Slučaj je po nalogu preuzelo Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu. Iako je riječ o teškom incidentu, s obzirom na okolnosti i godine starosti osumnjičene, protiv R. T. je podnesena krivična prijava u redovnom postupku za krivično delo nasilje u porodici.

Nadležni organi su odmah reagovali i osumnjičenoj baki su izrečene stroge mjere:

  • Zabrana prilaska žrtvi
  • Zabrana komunikacije sa povređenim suprugom
  • Istraga će utvrditi šta je prethodilo ovom krvavom piru u stanu na Vračaru koji je uznemirio komšije.

(Telegraf/MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Srbija

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ