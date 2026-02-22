logo
Tragičan kraj potrage za ribolovcima: Pronađena tijela u jezeru kod Leskovca

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

Ronioci Žandarmerije pronašli su tijela dvoje ribolovaca u jezeru Barje kod Leskovca, nakon tri dana potrage za nestalim Slavišom Antićem i Stefanom Krstićem.

Pronađeni nestali ribolovci u Srbiji Izvor: ustupljene fotografije

Ronioci Žandarmeriјe pronašli su tijela dvoјice ribolovaca u јezeru Barјe kod Leskovca. Nakon tri dana potrage, tijela ribolovaca pronađena su u јezeru Barјe, na dubini od 35 metara.

U potrazi su učestvovali pripadnci Sektora za vanredne situaciјe

Slaviša i Stefan nestali su pod misterioznim okolnostima prije četiri noći. Iako su važili za iskusne ljude koji poznaju ćudi jezera i lokalni teren sela Crcavac, od te kobne noći im se izgubio svaki trag. Od trenutka kada su porodice alarmirale policiju, pokrenuta je opsežna akcija. Čamci sa sonarima su neprestano "češljali" dno u potrazi za bilo kakvim anomalijama.

Pješačke patrole obilazile su strmovit i nepristupačan priobalni pojas.

Specijalistički timovi su proveravali svaku uvalu, nadajući se bilo kakvom komadu opreme ili tragu koji bi ukazao na to šta se desilo. Nažalost, tijela Slaviše i Stefana su danas pronađena.

