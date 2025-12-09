logo
Sunce izmamilo banjalučke ribolovce (FOTO)

Autor Dragana Božić
0

Sunčano vrijeme u Banjaluci jutros je na rijeku Vrbas kod tvrđave Kastel izmamilo brojne ribolovce.

Banjalučki ribolovci kod tvrđave Kastel Izvor: Srna/Bojan Rečević

Jedan od ribolovaca izjavio je da se ovih dana najviše lovi škobalj.

"Ali, tu i tamo izvadimo pokojeg klena ili neku drugu vrstu bijele ribe", rekao je ribolovac koji danas lovi na Vrbasu kod Kastela.

Prema njegovim riječima, najvažnije je da, kada izađu na rijeku, ne bude drastičnih promjena vodostaja.

"Jer kada se vodostaj mijenja, riba uglavnom neće da uzima naše mamce", rekao je ribolovac.

Prema podacima Sportsko ribolovnog saveza Republike Srpske, rijeku Vrbas karakterišu rijetke i plemenite vrste ribe iz porodice salmonida, i to potočna pastrmka, lipljen i mladica, što govori o vodi izuzetnog kvaliteta. 

(Srna)

Tagovi

ribolov Banjaluka

