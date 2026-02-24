Danas pretežno oblačno sa slabom kišom

U BiH se danas očekuje pretežno oblačno i malo svežije vrijeme sa slabom do umjerenom kišom.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Kiša će se premještati od sjevera ka jugoistoku, pa će poslije podne na sjeveru doći do prestanka padavina i djelimičnog razvedravanja, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Na istoku ostaje oblačnije uz povremeno slabu kišu, dok će na jugu biti suvo i sunčanije uz promjenljivu oblačnost, uveče vjetrovito. Maksimalna temperatura vazduha od sedam na istoku do 15 na jugu, u višim predjelima na istoku od četiri stepena Celzijusova. Duvaće slab do umjeren vjetar, na udare povremeno pojačan, uglavnom sjeverozapadni, u Hercegovini uveče umjerena do jaka bura.

Rođene 24 bebe U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođene su 24 bebe, 13 djevojčica i 11 dječaka, rečeno je Srni u porodilištima. Deset beba rođeno je u Banjaluci, tri u Doboju, po dvije u Prijedoru, Bijeljini, Istočnom Sarajevu, Trebinju i Nevesinju, a jedna beba u Foči. U Banjaluci je rođeno pet djevojčica i pet dječaka, u Doboju tri djevojčice, u Prijedoru i Nevesinju po dva dječaka, u Bijeljini i Trebinju po dječak i djevojčica, u Istočnom Sarajevu dvije djevojčice, a u Foči jedna djevojčica. Poroda nije bilo u Zvorniku i Gradišci.

Jutros preovladava pretežno oblačno sa slabom kišom ponegdje na sjeveru, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha u 7.00 časova: Gacko minus dva, Sokolac minus jedan, Bileća nula, Višegrad, Foča i Čemerno jedan, Srebrenica dva, Mrkonjić Grad, Kalinovik, Sarajevo i Zenica tri, Prijedor, Trebinje, Tuzla i Mostar četiri, Banjaluka, Doboj, Novi Grad, Drinić i Kneževo pet, Srbac šest, Bijeljina, Ribnik i Bihać osam stepeni Celzijusovih.

Visina snijega na na Han Pijesku je 18 centimetara, na Čemernu sedam, a u Kalinoviku jedan centimetar.

Stanje na putevima

Frekvencija vozila jutros je povećana u gradskim sredinama, a vozačima se skreće pažnja na povećanu opasnost od odrona na više putnih pravaca, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Odroni su mogući na dionicama Kneževo-Ugar, Banjaluka-Jajce u kanjonu Tijesno, Kotor Varoš-Teslić preko prevoja Borja, Dobro Polje–Miljevina i Sarajevo-Foča.

Na dionicama na kojima se izvode sanacioni radovi izmijenjen je režim vožnje i regulisan privremenom signalizacijom.

Zabranjen je saobraćaj za sva vozila preko mosta na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina. Alternativni pravac za vozila do tri i po tone je regionalni put Dobro Polje-Jažići-Jelašica-Miljevina.

U toku je sanacija magistralnog puta Rača-Bijeljina u rejonu Balatuna i Trnjaka. Saobraćaj se odvija usporeno sa privremenim prekidima u trajanju od 10 minuta. Izmjene u odvijanju saobraćaja zbog radova su i na dijelu Omarska na magistralnom putu Lamovita-Ivanjska.

Radovi se izvode i na auto-putu Banjaluka-Gradiška i Banjaluka-Doboj gdje je u toku uređenje razdjelnog pojasa. Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom. Brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas. Preko mosta zabranjen je saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona.

Na regionalnom putu Doboj-Stanari na lokaciji prevoj LJeskove vode saobraćaj se za putnička vozila odvija usporeno, dok se teretna vozila preusmjeravaju na alternativni pravac preko Jelaha.

Usljed klizišta jednog trakom vozi se na regionalnim putnim pravcima Karanovac-Kneževo u mjestu LJubačevom, Prnjavor-Ukrina u Vijačanima. Zbog aktiviranog klizišta, u prekidu je odvijanje saobraćaja na regionalnom putu Ugljevik-Glavičice, u mjestu Ugljevik Selo, dok je na magistralnom putu Foča-Dobro Polje u mjestu Tuhalji, saobraćaj otežan.

Minerski radovi izvode se u kamenolomu u Rogoušićima na magistralnom putu Podromanija-Sumbulovac-Donja LJubogošta. U FBiH se zbog radova na izgradnji bukobrana na dionici auto-puta Sarajevo sjever- Podlugovi saobraća se samo preticajnom trakom.

Na magistralnom putu Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do tri i po tone, dok je za vozila čija masa prelazi dozvoljenu saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog uređenja pojasa uz magistralni put Cazin-Velika Kladuša, od 8.00 do 16.00 časova na mjestu izvođenja radova saobraćaj se odvija jednom trakom.

Na graničnim prelazima jutros nema zadržavanja. Iz AMS-a podsjećaju da je granični prelaz Brčko otvoren za putnička vozila do tri i po tone, a granični prelaz Karakaj za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.