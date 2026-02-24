Kijev ponovo odgodio isporuku nafte preko naftovoda "Družba"

Ukrajina je ponovo odgodila isporuku nafte Slovačkoj preko naftovoda "Družba", i to do sutra, saopšteno je iz Ministarstva ekonomije Slovačke, navodeći da razlozi za odlaganje nisu precizirani.

Izvor: Shutterstock

O svojoj odluci Ukrajina je obavijestila operatera slovačkog naftovodnog sistema "Transpetrol", prenosi Rojters. Slovački premijer Robert Fico zatražio je ranije obustavu vanrednih isporuka električne energije Ukrajini.

On je na Fejsbuku objavio da će, sve dok se ne obnovi protok nafte preko naftovoda "Družba", slovački operater elektroenergetske mreže odbijati sve ukrajinske zahtjeve za hitne isporuke električne energije.

Prekid rada naftovoda "Družba" u središtu je spora između susjednih zemalja otkako su prošlog mjeseca obustavljene isporuke ruske nafte ka Slovačkoj i Mađarskoj, nakon što je, prema navodima Kijeva, ruski napad dronom pogodio opremu na trasi u zapadnoj Ukrajini.