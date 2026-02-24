logo
Prepreke u transportu robe ugrožavaju ekonomiju regiona: Krišto pozvala premijere Zapadnog Balkana na zajedničku akciju

Autor Dragana Božić Izvor Eupravozato
0

Zapadni Balkan mora zajednički da djeluje, kako bi se prevazišle barijere koje ometaju nesmetan protok robe između regiona i EU, a koje izazivaju ekonomske gubitke za privredu cijelog regiona, navode iz Savjeta ministara BiH

Krišto pozvala premijere Zapadnog Balkana na zajedničku akciju zbog problema prevoznika Izvor: Shutterstock

Predsjedavajuća Saveta ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto uputila je pismo premijerima zemalja Zapadnog Balkana (WB6) u kojem ih je pozvala na koordinisan i jedinstven pristup prema institucijama Evropske unije radi rješavanja ozbiljnih poteškoća s kojima se suočava sektor međunarodnog drumskog prevoza robe.

Kako je saopšteno iz Savjeta ministara Bosne i Hercegovine, Krišto je naglasila potrebu za zajedničkim djelovanjem kako bi se prevazišle barijere koje ometaju nesmetan protok robe između regiona i EU, a koje izazivaju ekonomske gubitke za privredu cijelog Zapadnog Balkana.

Ova inicijativa dolazi u kontekstu ranijih razgovora Krišto sa šefom Delegacije EU u BiH Luiđijem Sorekom i najavljenih sastanaka sa predstavnicima Evropske unije o problemima prevoznika, uključujući blokade na graničnim prelazima i druge operativne prepreke.

(EUpravo zato.rs/Mondo)

Tagovi

Borjana Krišto prevoznici EU zapadni Balkan

