Prevoznici najavljuju novu blokade: "EU odbila sve prijedloge Zapadnog Balkana"

Predsjednik poslovnog udruženja Međunarodni transport Neđo Mandić izjavio je da je EU odbila sve prijedloge prevoznika sa Zapadnog Balkana kojima bi se riješio problem njihovog boravka u Šengen zoni, te istakao da su donijeli odluku o ponovnoj blokadi teretnih prelaza.

Izvor: Srna/Milorad Milešević

"Posljednji sastanak s njima bio je katastrofalan. Nisu prihvatili ništa što smo predložili, samo su rekli - uklopite se u pravilo 90/180, drugačije ne može", rekao je Mandić za Tanjug.

On je dodao da će tačan datum blokade teretnih prelaza biti poznat nakon što usaglase proceduru sa kolegama iz drugih zemalja Zapadnog Balkana.

Kompromisi koje su na posljednjem sastanku Evropskoj komisiji uputile vlasti iz regiona zapadnog Balkana i prevoznici, odbijeni su uz komentare da su nemogući, suviše kreativni i suprotni zakonu Šengena, dok je predloženo da vozači prijave boravak u nekoj od bližih članica EU što je za prevoznike bilo neprihvatljivo.

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije Aleksandra Sofronijević izjavila je nedavno da će država nastaviti da traži poseban status za profesionalne vozače kamiona u Šengen zoni i dodala da su zahtjevi države opravdani i razumni.

Prevoznici iz Srbije, BiH, Crne Gore i Sjeverne Makedonije blokirali su od 26. do 30. januara prelaze za teretni saobraćaj zbog strogih pravila EU o boravku u Šengen zoni.

Prevoznici Zapadnog Balkana obustavili su blokade teretnih prelaza nakon što je Evropska komisija počela razmatranje mogućnosti uvođenja posebnih viza za profesionalne vozače kamiona, koje bi im omogućile duži boravak u zemljama EU i nesmetano obavljanje posla.

Novi sistem ulaska i izlaska striktno ograničava boravak vozača iz zemalja van EU na 90 dana u periodu od 180 dana, pa zbog prirode posla profesionalni vozači ovaj limit dostignu veoma brzo, nakon čega im prijeti deportacija ili zabrana ulaska u EU.

Prevoznici su ranije upozorili da primjena pravila 90 od 180 dana i na profesionalne vozače ugrožava njihov rad i opstanak prevozničkih firmi u zemljama zapadnog Balkana.

(Srna)