Uhapšen nakon 14 mjeseci bjekstva: Artan Grubi pao na granici, prijeti mu 10 godina zatvora

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Bivši potpredsjednik Vlade Sjeverne Makedonije Artan Grubi uhapšen je na graničnom prelazu Blace u dijelu granice prema Kosovu i Metohiji, nakon 14 mjeseci u bjekstvu.

Uhapšen Artan Grubi Izvor: Facebook/Artan Grubi

Za njim je bila raspisana međunarodna potjernica, a lišen je slobode na ulazu u državu, saopštio je MUP sjeverne Makedonije.

Grubi je osumnjičen za zloupotrebu službenog položaja u slučaju povezanom sa Državnom lutrijom Sjeverne Makedonije, za šta mu prijeti do 10 godina zatvora.

On je osumnjičen i za pronevjeru 8,2 miliona evra državnog novca.

Predmetom je obuhvaćen i bivši direktor Lutrije Perparim Bajrami.

Bivši potpredsjednik makedonske vlade napustio je zemlju prije više od godinu dana i od tada se spekulisalo o njegovom mjestu boravka.

SAD su ga u decembru 2024. godine uvrstile na crnu listu osoba koje podrivaju stabilnost Balkana.

Artan Grubi je jedan od najbližih saradnika lidera Demokratske unije za integraciju Alija Ahmetija. 

(Srna)

