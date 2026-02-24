Bombaški napad u Moskvi: Ubijen policajac, dvojica povrijeđena

U eksploziji u Moskvi ubijen je policajac, a dva su povrijeđena. Istražni komitet pokrenuo je postupak nakon napada na policijski automobil.

Izvor: Hao Jianwei / Xinhua News / Profimedia

Jedan policajac je ubijen, a dva su povrijeđena u eksploziji u Moskvi u ponedjeljak uveče, saopštio je ruski Istražni komitet. Navodi se da je napadač na policijski automobil preminuo na licu mjesta. U saopštenju za RIA Novosti Istražni komitet ističe da se eksplozija dogodila u blizini stanice Savelovski.

Stanica Savelovski, na sjeveru Moskve, jedno je od glavnih željezničkih čvorišta u glavnom gradu Rusije.

Napadač je prišao saobraćajnim policajcima koji su sjedili u svom patrolnom vozilu, a zatim je eksplozivna naprava detonirana, navodi se u saopštenju policije.

Detonirao bombu kod policijskog vozila

Prema ruskoj državnoj novinskoj agenciji Tas, patrolno vozilo koje je bilo ciljano je teško oštećeno, ali se nije zapalilo. Lokalni mediji objavili su slike na kojima se vidi policijsko vozilo sa razbijenim prozorima u blizini železničke pruge, piše Gardijan.

Područje je blokirala policija, a na lice mjesta poslato je i nekoliko vozila Hitne pomoći.

An explosion occurred near a train station in#Moscow.pic.twitter.com/O3baUnQMYK — SilkRoadShaanxi (@SilkRoadShaanxi)February 24, 2026

Ruski istražni komitet, koji se bavi teškim zločinima, saopštio je da je pokrenuo postupak.

U decembru 2025. godine, dva policajca su poginula u eksploziji na jugu Moskve dok su pokušavali da zaustave sumnjivu osobu u blizini svog vozila, blizu mjesta gdje je ruski general ubijen nekoliko dana ranije.

Tokom četvorogodišnjeg rata Moskve protiv Ukrajine dogodio se niz atentata na zvaničnike ruske vojske na ruskom tlu. Ranije ovog meseca, visoki oficir ruske vojne obavještajne službe je nekoliko puta upucan i ranjen u napadu za koji je Moskva okrivila Kijev.

(MONDO)