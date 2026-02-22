logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Vi ste izdajnici": Rusija kreće u obračun sa svojim sportistima, više ne prašta "odbjeglima"

"Vi ste izdajnici": Rusija kreće u obračun sa svojim sportistima, više ne prašta "odbjeglima"

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Rusija je spremna da se obračuna sa njenim sportistima koji promijene državljanstvo nakon što su dobili sve uslove u matici.

Rusija obračun sa sportistima Izvor: PETER KNEFFEL / AFP / Profimedia

Zbog zabrane koju ruski sportisti imaju od početka sukoba u Ukrajini, kada im je uglavnom onemogućeno da se takmiče, mnogi od njih odlučili su da promijene državljanstva. Takav primjer najčešće imamo u tenisu, ali i u brojnim sportovima na Zimskim olimpijskim igrama. Možda najviše u umjetničkom klizanju.

Utisak je da je tokom Igara u Milanu i Kortini d'Ampeco svaki drugi takmičar bio iz Rusije, iako nije bio pod njenom zastavom, a sada su iz ove zemlje odlučili da tome stanu na put.

Ruski ministar sporta Mihail Degtarjev digao je uzbunu i ima ideju da se obračuna sa "izdajnicima", tako da više promjena državljanstava neće biti ni blizu jednostavna kao što je do sada bila: "Promjena državljanstva je čista izdaja. Mi im obezbjeđujemo hranu, obrazovanje, trenere i sportske objekte. A onda - bum, oni odbace svoje pasoše. Ako im sve oduzmemo, zabranimo im ulazak i korišćenje naših sportskih objekata, onda smo postigli svoj cilj", poručio je Degtarjev.

Razlog zbog kog je reagovao Degtjarev je bronzana medalja koju je Nikita Volodin osvojio za Njemačku. Rođen je i odrastao je u Sankt Peterburgu, bio je glavna uzdanica Rusije od 2015. godine, a onda je 2022. godine počeo da predstavlja Njemačku, čije je državljanstvo dobio nedavno.

U paru sa Minervom Fabijen Hase, Njemicom iz Berlina, završio je na podijumu na ovogodišnjim ZOI, a njih dvoje izazvali su još pažnju i što su odlučili da ne govore na temu sukoba u Ukrajini.

Možda će vas zanimati



Tagovi

Rusija sportisti

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC