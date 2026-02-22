"Vi ste izdajnici": Rusija kreće u obračun sa svojim sportistima, više ne prašta "odbjeglima"

Rusija je spremna da se obračuna sa njenim sportistima koji promijene državljanstvo nakon što su dobili sve uslove u matici.

Izvor: PETER KNEFFEL / AFP / Profimedia

Zbog zabrane koju ruski sportisti imaju od početka sukoba u Ukrajini, kada im je uglavnom onemogućeno da se takmiče, mnogi od njih odlučili su da promijene državljanstva. Takav primjer najčešće imamo u tenisu, ali i u brojnim sportovima na Zimskim olimpijskim igrama. Možda najviše u umjetničkom klizanju.

Utisak je da je tokom Igara u Milanu i Kortini d'Ampeco svaki drugi takmičar bio iz Rusije, iako nije bio pod njenom zastavom, a sada su iz ove zemlje odlučili da tome stanu na put.

Ruski ministar sporta Mihail Degtarjev digao je uzbunu i ima ideju da se obračuna sa "izdajnicima", tako da više promjena državljanstava neće biti ni blizu jednostavna kao što je do sada bila: "Promjena državljanstva je čista izdaja. Mi im obezbjeđujemo hranu, obrazovanje, trenere i sportske objekte. A onda - bum, oni odbace svoje pasoše. Ako im sve oduzmemo, zabranimo im ulazak i korišćenje naših sportskih objekata, onda smo postigli svoj cilj", poručio je Degtarjev.

Razlog zbog kog je reagovao Degtjarev je bronzana medalja koju je Nikita Volodin osvojio za Njemačku. Rođen je i odrastao je u Sankt Peterburgu, bio je glavna uzdanica Rusije od 2015. godine, a onda je 2022. godine počeo da predstavlja Njemačku, čije je državljanstvo dobio nedavno.

U paru sa Minervom Fabijen Hase, Njemicom iz Berlina, završio je na podijumu na ovogodišnjim ZOI, a njih dvoje izazvali su još pažnju i što su odlučili da ne govore na temu sukoba u Ukrajini.

The skating duo refuse to speak to media about the Ukraine war, with Minerva Hase stating "sport should actually not come across as political."






