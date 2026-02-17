logo
Rusija i Bjelorusija na Zimskim Paraolimpijskim igrama u Milanu i Kortini!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
0

MPK potvrdio da će se ruski i bjeloruski paraolimpijci takmičiti pod svojim zastavama u Milanu i Kortini.

Rusija i Bjelorusija pod svojom zastavama na Zimskim Paraolimpijskim igrama Izvor: David Davies / PA Images / Profimedia

Nakon Zimskih Olimpijskih igara u Milanu i Kortini narednog mjeseca, odnosno od 6. do 15. marta održaće se i Zimske Paraolimpijske igre na kojima ćemo vidjeti i jednu vrlo važnu razliku u odnosu na Olimpijske igre koje su u toku.

Ruski i bjeloruski takmičari na Paraolimpijskim igrama takmičiće se pod svojim zastavama, što im nije bilo dozvoljeno nakon početka sukoba u Ukrajini 2022. godine, objavio je AFP.

“Ruskom paraolimpijskom komitetu dozvoljeno je učešće šest takmičara, a bjeloruskom paraolimpijskom komitetu učešće četvoro takmičara”, rekao je predstavnik Međunarodnog paraolimpijskog komiteta Kreg Spens navodeći da će oni imati tretman kao svi ostali sportisti.

To znači da će oni moći da nastupaju pod svojom zastavom, koriste svoje nacionalne boje, te da će moći da se intoniraju nacionalne himne Rusije i Bjelorusije.

Rusija će Milanu i Kortini imati dva predstavnika u paraolimpijskom alpskom skijanju, dva u paraolimpijskom skijaškom trčanju i dva u snoubordu. Bjelorusija će imati četiri predstavnika u paraolimpijskom skijaškom trčanju.

Odluka Međunarodnog paraolimpijskog komiteta je od izuzetnog značaja ne samo zbog ovih Paraolimpijskih igara, već i zbog mogućnosti potpune reintegracije Rusije u međunarodna sportska takmičenja.

