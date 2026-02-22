logo
Preminuo nekadašnji potpredsjednik Skupštine Srbije

Autor N.D.
Magistar pravnih nauka Miroslav Zdravković, nekadašnji narodni poslanik i potpredskednik Skupštine Srbije, preminuo je u Leskovcu u 91. godini života.

Preminuo Miroslav Zdravković Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Miroslav Zdravković rođen je 1935. godine u Kaštavaru kod Leskovca. Nakon Drugog svketskog rata aktivno je učestvovao u omladinskim radnim akcijama, doprinoseći izgradnji Novog Beograda, pruge Banja Luka–Doboj, hidrocentrale na Vlasini i auto-puta Bratstvo–Jedinstvo, gde je bio komandant Leskovačke omladinske radne brigade odlikovane Ordenom rada prvog reda.

Tokom dugogodišnje političke i javne karijere obavljao je brojne odgovorne funkcije na opštinskom, republičkom i saveznom nivou. Bio je predskednik Skupštine opštine Leskovac, potpredskednik Skupštine Srbije, narodni i savezni poslanik, kao i predskednik više skupštinskih odbora i komisija. Aktivno je učestvovao i u radu obrazovnih, medijskih i veteranskih institucija.

Za svoj doprinos razvoju Leskovca i javnom životu nagrađen je brojnim priznanjima, među kojima su Medalja za izvanredne zasluge u razvoju Leskovca, Srebrni znak Univerziteta u Nišu i Zlatne značke Narodne odbrane i civilne zaštite.

Sahrana Miroslava Zdravkovića biće održana 23. februara u 13 časova na Svetoilijskom groblju

 (Telegraf/Mondo) 

