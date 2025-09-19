"Svaka godina sve teža": Ribolovci traže trajno rješenje za spas bare Tišina

Članovi Udruženja sportskih ribolovaca iz Šamca navodnjavaju baru Tišina kako bi spasili riblji fond ovog močvarno-barskog kompleksa koji je proglašen zaštićenim staništem.

Izvor: SRNA/Svetlana Pavlović

Sekretar šamačkog Udruženja sportskih ribolovaca Ivica Cvitkušić rekao je novinarima da su ove godine prvi put imali kritičnu situaciju u septembru, te je bilo neophodno navodnjavanje, dok se ranijih godina to činilo uglavnom tokom jula i avgusta.

On je naveo da su uspjeli spasiti riblji fond zahvaljujući aktivnostima članova Udruženja i Opštinske uprave Šamac koja je obezbijedila gorivo i kreč kako bi voda dobila kiseonik.

"Zahvaljujući danonoćnoj brizi ribolovaca i mještana Tišine do uginuća ribe nije došlo", rekao je Cvitkušić.

On je pojasnio da ovogodišnja suša traje duže od tri mjeseca, a kiša koja povremeno pada ne podiže nivo bare nego dodatno pogoršava situaciju.

"Ranije, kada padne kiša nivo bare se poveća za 10 centimetara, a sada kiša samo uzrokuje manjak kiseonika", rekao je Cvitkušić.

On je dodao da je svaka godina sve teža zbog klimatskih promjena i nedostatka vode, te su zbog toga pripremili projekat da do proljeća dovedu struju na barsko područje i očekuju podršku institucija kojima će projekat biti kandidovan.

Cvitkušić kaže da se nadaju da će do proljeća struja doći na baru Tišina, čime bi troškovi sipanja vode bili 10 puta manji, ne bi bilo bučno jer bi radile pumpe i bilo bi sigurnije.

Bara Tišina je jedno od ključnih mrestilišta šarana, deverike i babuške, kao i štuke i grgeča - ribljih vrsta koje čine bogatstvo Save i ovog podneblja.

Vlada Republike Srpske proglasila je 2019. godine močvarno-barski kompleks Tišina zaštićenim staništem četvrte kategorije. Tišinu čine močvare i bare - Mala Tišina, Velika Tišina /prema kojoj je cijeli kompleks i nazvan/, bara Odmut i povremeni vodotok Žandrak.

Ovaj kompleks predstavlja jednu od malobrojnih kontinentalnih prirodnih bara i močvara u plavnom području Save koja je značajan faktor hidrološke stabilnosti i zaštite od poplava.

Kompleks je i važno stanište za brojne vrste biljnog i životinjskog svijeta.

SRNA