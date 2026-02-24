logo
Ljubanu Vukoviću godinu dana zatvora zbog prijetnji Seni Uzunović

Izvor SRNA
0

Sud BiH prvostepeno je osudio Ljubana Vukovića na godinu dana zatvora zbog, kako su naveli, prijetnji sudiji Seni Uzunović.

sudijski čekić Izvor: Shutterstock

Proglasili su ga krivim jer je u video-snimku naveo "da ide kući i napravi kafu" i da je "dirnula u osinjak", pa je Sud bio mišljenja da je želio da zastraši Uzunovićevu.

To se dogodilo neposredno prije izricanja prvostepene presude Miloradu Dodiku u februaru prošle godine, a snimak je sa Markom Plavšićem objavljen na društvenoj mreži.

Marko Plavšić ranije je osuđen na godinu dana zatvora po sporazumu o priznanju krivice, prenosi Birn. Na ovu presudu dozvoljena je žalba Apelacionom odjeljenju Suda BiH, a Vukoviću će u kaznu zatvora biti uračunato vrijeme koje je proveo u pritvoru.

Video prijetnji Seni Unuzović
Izvor: Youtube/Istraga

