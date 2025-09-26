Prijetio sudiji Seni Uzunović: Marko Plavšić osuđen na godinu dana zatvora

Sud BiH je osudio Marka Plavšića nakon što je potpisao sporazum o priznanju krivice sa Tužilaštvom BiH, na godinu dana zatvora za prijetnje sudiji tog suda Seni Uzunović.

Izvor: Shutterstock

"Plavšić je osuđen jer je 25. februara ove godine u Banjaluci, neposredno pred datum izricanja presude u predmetu Milorad Dodik i drugi, s ciljem zastrašivanja, putem društvene mreže TikTok u javno dostupnom videozapisu upućivao prijetnje sutkinji Suda BiH Seni Uzunović zajedno sa Ljubanom Vukovićem, kako bi je spriječili u vršenju službenih radnji rukovođenja glavnim pretresom u fazi javnog izricanja i objavljivanja presude u krivičnom predmetu koji se vodi pred Sudom BiH", piše Detektor.

Njemu je za ometanje rada pravosuđa izrečena kazna ispod zakonskog minimuma, a sudija pojedinac, Dalida Burzić je tokom izricanja navela da su utvrđene olakšavajuće okolnosti – nije ranije osuđivan, otac je maloljetne djece i izrazio je u ranoj fazi želju za sporazum, kao i kajanje.

Plavšić se obavezuje da nadoknadi troškove postupka u iznosu od 150 KM, a u kaznu mu se uračunava gotovo mjesec dana provedenih u pritvoru.

Burzić je kazala da ljudi iz pravosudnih institucija ne smiju biti pod pritiscima, te osuđenom navela da se nada da nešto ovako neće ponoviti.

"I ja se nadam", odgovorio je Plavšić.

"Kajem se što je to tako ispalo, moja namjera nije bila da prijetim, ali tako je ispalo. Ne bi nikom poželio da ide u pritvor, da prolazi kroz novine", dodao je on.

Na ovu presudu dozvoljena je žalba na okolnosti troškova postupka.

Postupak je razdvojen u odnosu na Vukovića koji se danas izjašnjava o krivici pred Sudom BiH. Obojica su uhapšeni dan prije izricanja presude bivšem predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku. Dodik je pred Sudom BiH osuđen na godinu zatvora zbog nepoštivanja odluka visokog predstavnika, kao i na zabranu obavljanja političke funkcije. Njemu je odlukom Centralne izborne komisije prestao mandat predsjednika RS.

