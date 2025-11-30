logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

U BiH ulovljena najotrovnija riba Jadrana (FOTO/VIDEO)

U BiH ulovljena najotrovnija riba Jadrana (FOTO/VIDEO)

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
0

Jedna od najotrovnijih riba u jadranskim vodama, riba pauk (porodica Trachinidae), ulovljena je kod Neuma.

U BiH ulovljena najotrovnija riba Jadrana Izvor: Lignjolov Eging Club Neum

Tim povodom "Lignjolov Eging Club Neum" upozorio je na opasnost od ribe pauka.

"Često se skriva u plićaku, zakopana u pijesak, zbog čega ga ju je lako nagaziti".

Simptomi uboda

"Ubod ove ribe izaziva jaku, pulsirajuću bol koja se širi iz mjesta povrede. Koža oko uboda može promijeniti boju od blijede do tamnoplave, uz pojavu otoka i mjehurića. U težim slučajevima mogu se javiti vrtoglavica, slabost, povišena temperatura, otežano disanje pa čak i gubitak svijesti", navode iz kluba.

Iz pomenutog kluba poručuju da opreza nikada nije dovoljno.

Oni savjetuju kupačima i ribolovcima da budu naročito pažljivi prilikom rukovanja sa ulovljenom ribom.

Poseban oprez ističu pri hodanju po plićaku - upravo zbog pauka koji se gotovo neprimjetno skriva u pijesku.

(Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Neum jadransko more riba

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA