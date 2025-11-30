U BiH ulovljena najotrovnija riba Jadrana (FOTO/VIDEO)

Jedna od najotrovnijih riba u jadranskim vodama, riba pauk (porodica Trachinidae), ulovljena je kod Neuma.

Izvor: Lignjolov Eging Club Neum

Tim povodom "Lignjolov Eging Club Neum" upozorio je na opasnost od ribe pauka.

"Često se skriva u plićaku, zakopana u pijesak, zbog čega ga ju je lako nagaziti".

Simptomi uboda

"Ubod ove ribe izaziva jaku, pulsirajuću bol koja se širi iz mjesta povrede. Koža oko uboda može promijeniti boju od blijede do tamnoplave, uz pojavu otoka i mjehurića. U težim slučajevima mogu se javiti vrtoglavica, slabost, povišena temperatura, otežano disanje pa čak i gubitak svijesti", navode iz kluba.

Iz pomenutog kluba poručuju da opreza nikada nije dovoljno.

Oni savjetuju kupačima i ribolovcima da budu naročito pažljivi prilikom rukovanja sa ulovljenom ribom.

Poseban oprez ističu pri hodanju po plićaku - upravo zbog pauka koji se gotovo neprimjetno skriva u pijesku.

(Mondo)