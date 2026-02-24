Doktori u Zapadnohercegovačkom kantonu nezadovoljni pregovorima: Najavili otkaze

Skupština Sindikata doktora medicine i stomatologije u Zapadnohercegovačkom kantonu odlučila se na podnošenje otkaza nakon neuspjelih pregovora sa kantonalnom Vladom i Zavodom za zdravstveno osiguranje o novom kolektivnom ugovoru.

Izvor: Shutterstock

Iz ovog sindikata su podsjetili da već šest mjeseci rade bez važećeg kolektivnog ugovora zbog čega im nije omogućeno povećanje plata koje su najniže u FBiH. U saopšenju za javnost, koje potpisuje predsjednik sindikata doktor Frano Musa, najavljeno je kako su ovu odluku donijeli samostalno.

Kako su naveli, plata doktora medicine i stomatologije iznosi oko 2.149 KM, a specijalista 2.469 KM, što je znatno manje u odnosu na druge kantone, te da su dovedeni na rub profesionalne održivosti, prenose federalni mediji.

"Dok su plate ljekara u kantonu Sarajevo 3.085 KM za doktore medicine/stomatologije i 3.702 KM za specijaliste, u Hercegovačko-neretvanskom kantonu 2.608 KM za doktore i 3.069 KM za specijaliste, naš kanton se može pohvaliti brojkama od 2.149 KM za doktore i 2.469 KM za specijaliste, čime čvrsto držimo zadnje mjesto u državi", naveli su.

"Između opcija šutnje, štrajka ili otkaza, mi biramo otkaze, svjesni da na kocku stavljamo vlastitu egzistenciju.", navedeno je u saopštenju Sindikata.