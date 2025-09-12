Zdravstvene ustanove u Srpskoj suočene sa odlaskom mladih ljekara

Pojedine bolnice u Srpskoj suočene su sa odlaskom mladih ljekara, koji odlaze u privatni sektor ili inostranstvo, prije nego što ispune svoje obaveze po osnovu ugovora o specijalizaciji, što zdravstvenim ustanovama osim novčane štete stvara i kadrovsku nesigurnost.

Među njima je i prijedorska bolnica "Dr Mladen Stojanović", čiji je v.d. direktora Miroslav Bijelić potvrdio da od 27 ljekara, koji su od 2020. godine do sada prekinuli radni odnos s bolnicom po različitim osnovama, njih petoro nije ispunilo svoje obaveze po osnovu ugovora o specijalizaciji. On je naveo da je u tri slučaja pokrenut sudski postupak ukupne vrijednosti oko 337.000 KM, koliko je bolnica i uložila u njihovu edukaciju.

"U jednom slučaju potpisan je sporazum o izmirenju duga u ratama, dok je u jednom slučaju u toku priprema dokumentacije za utuživanje", rekao je Bijelić Srni.

Sa takvim problemima suočava se i bolnica u Zvorniku, gdje su prethodnih godina zabilježeni slučajevi da ljekari, nakon specijalizacije ili dok ona još traje, napuštaju ustanovu iako su u obavezi da na radnom mjestu ostanu određeni period. Direktor te bolnice Ivan Popović rekao je za "Glas Srpske" da je, otkako je on postavljen na funkciju, nekoliko ljekara otišlo prije isteka ugovora.

"Imali smo slučajeva da ljekari završe specijalizaciju o trošku bolnice, a potom odu u inostranstvo ili pređu u neku drugu zdravstvenu ustanovu, bez izmirenja obaveza prema našoj bolnici", kazao je Popović.

Prema njegovim riječima, većinu takvih slučajeva dobili su na sudu i sada su u fazi izvršenja presude, a sa nekim specijalizantima je potpisano sudsko poravnanje pa će dio duga otplatiti u ratama.

Popović ističe da je, prema važećem zakonu, ljekar dužan da nakon specijalizacije ostane u radnom odnosu sa bolnicom duplo duže.

"To znači da specijalizacija od pet godina nosi obavezu od 10 godina rada u istoj ustanovi. Međutim, problem nastaje jer zakon nije jasno propisao sankcije za one koji prekrše ugovor", naveo je Popović i dodao da svaka bolnica ima svoje ugovore, ali i da svaki sud ima različito tumačenje, što traje godinama i pravi problem u zdravstvenom sistemu.

Finansijski gledano, najveći trošak nije sama specijalizacija, već plata ljekara koju mu ustanova isplaćuje svih tih godina školovanja.

S druge strane, trebinjsku bolnicu koja trenutno na specijalizaciji ima 53 ljekara, prema riječima direktora Nedeljka Lambete, do sada niko nije napustio.

"Naravno, zakonska regulativa predviđa ugovore koji štite bolnice u slučaju ranijeg odlaska ljekara", naveo je Lambeta.

U najvećoj zdravstvenoj ustanovi u Srpskoj, Univerzitetskom kliničkom centru u Banjaluci, nemaju problema da odlivom kadra.

To potvrđuje generalni direktor ove ustanove Vlado Đajić, koji ističe da specijalizante šalju da znanje usavršavaju u Americi, Njemačkoj, Austriji, Sloveniji i Srbiji.

"Trudimo se da u UKC dovodimo ljekare iz inostranstva koji našem kadru pokazuju novine u liječenju, tako da kod nas nema nedostatka ljekara niti imamo problema sa edukacijom", istakao je Đajić.

