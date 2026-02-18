Šokantno upozorenje FAO: Lažni losos, obojena tuna i škampe od skroba

Svaki peti proizvod od ribe i morskih plodova koji se prodaje u svijetu mogao bi biti lažan, objavila je Organizacija za hranu i poljoprivredu (FAO).

Izvor: Stefan Stojanović

Iz ove organizacije su upozorili da nivo prevara u prodaji morskih plodova daleko nadmašuje prevare kojima se pribjegava kod mesnih proizvoda, voća ili povrća.

Nema zvanične procjene o tome koliko je prevara rašireno u globalnom sektoru ribarstva i akvakulture vrijednom 195 milijardi dolara, ali naučne studije ukazuju da bi 20 odsto trgovine moglo biti dio neke prevare.

Iz Organizacija za hranu i poljoprivredu upozoravaju da bi rizik mogao biti i veći od 30 odsto kada je riječ o objedovanju van kuće, jer je prevara posebno raširena u restoranima i ugostiteljskim objektima.

"Tu je vizuelni dio vrlo primamljiv, kao i kod prerađenih proizvoda, gdje se vrsta korištene ribe i morskih plodova može uspješno prikriti", pojašnjava FAO u novom izvještaju.

Iz ove organizacije navode da su ekonomski podsticaji najčešći pokretač prevara sa ribom, ističući da, na primjer, prodaja atlantskog lososa kao pacifičkog lososa donosi korist od gotovo 10 dolara po kilogramu, budući da se većina atlantskog lososa uzgaja, dok se pacifička alternativa uglavnom lovi u divljini.

Među mnogim vrstama prevara FAO izdvaja praksu dodavanja određenih boja da riba poput tune izgleda svježije, zatim falsifikovanje - pravljenje imitacije škampa od sastojaka na bazi skroba, prenosi "Sputnjik".

(Srna)