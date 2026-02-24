logo
Nova podmukla prevara na bankomatima: Vodite računa pri podizanju novca, ovo je metoda kojom se lopovi služe

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
Pojavila se nova prevara na bankomatima.

bankomat krađa Izvor: Shutterstock

Policija u Riselshajmu izdala je hitno upozorenje o metodi prevare na bankomatima koja je kriminalcima već donijela hiljade evra. To je klasična, ali veoma efikasna distrakcija.

Dok žrtva obavlja transakciju na bankomatu (podizanje novca ili prenos novca), nepoznata osoba joj prilazi i ljubazno pokazuje "evro novčanicu koja leži na podu".U trenutku kada se osoba okrene ili sagne da pogleda novac na podu, lopov uzima bankovnu karticu iz bankomata i zamjenjuje je lažnom (falsifikovanom).

Lopovi obično prethodno saznaju vaš PIN gledajući preko ramena. Sa originalnom karticom i PIN-om, kriminalci podižu hiljade evra sa računa za veoma kratko vrijeme, izvještava magazin Feniks.

Korisnici se mogu zaštititi tako što neće dozvoliti miješanje, da zaustave proces, otkažu transakciju i uzmu karticu, da sakriju PIN ili, ako sumnjaju na krađu, da odmah blokiraju karticu putem broja za hitne slučajeve svoje banke ili policije.

 (Kamatica/MONDO)

Tagovi

bankomat prevara

