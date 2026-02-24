logo
Muškarac osuđen zbog učešća u masovnim protestima u Iranu: Smrtna kazna zbog "neprijateljstva prema Bogu"

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
Muškarac u Iranu osuđen je na smrtnu kaznu za "neprijateljstvo prema Bogu" zbog učešća u masovnim protestima, što je prva takva presuda poslije nemira u januaru.

Muškarac osuđen na smrtnu kaznu zbog učešća u masovnim protestima u Iranu Izvor: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia

Muškarac u Iranu osuđen je na smrtnu kaznu pod optužbom za "neprijateljstvo prema Bogu", a vjeruje se da je to prva takva presuda koju je Revolucionarni sud izrekao zbog učešća u masovnim protestima u januaru. Informaciju je u utorak objavio izvor blizak porodici osuđenika, piše Rojters.

Vjeruje se da je u gušenju protesta, najgorih unutrašnjih nemira u Iranu od Islamske revolucije 1979. godine, ubijeno više hiljada ljudi. Tokom tih događaja, američki predsjednik Donald Tramp upozorio je Teheran da bi mogao narediti vojnu akciju u slučaju da se izvrše smrtne kazne.

Iransko pravosuđe još zvanično nije objavilo presudu za osuđenog muškarca, Mohameda Abasija.

(Mondo.rs)

