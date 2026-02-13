Više od 7.000 žrtava u suzbijanju protesta u Iranu, raste pritisak na Teheran

Aktivisti i organizacija HRANA saopštili su da je u nasilnom suzbijanju protesta u Iranu tokom januara poginulo više od 7.000 ljudi, dok rast žrtava pojačava međunarodne tenzije i pritisak na Teheran.

U nasilnom suzbijanju protesta u Iranu tokom januara poginulo je više od 7.000 ljudi, saopštili su aktivisti i grupe za zaštitu ljudskih prava u novom bilansu, prenosi Beta.

Novi bilans objavila je američka novinska agencija za ljudska prava HRANA, koja je navela da je poginulo i 214 pripadnika vladinih snaga bezbjednosti, što je značajno više od zvaničnih procjena iranskih vlasti.

Vlada u Teheranu je samo jednom, 21. januara, objavila broj žrtava, koji je tada, prema njihovim navodima, iznosio 3.117 ljudi. Vlasti su ranije u sličnim nemirima smanjivale broj poginulih ili ih uopšte nisu objavljivale.

Rast broja mrtvih u demonstracijama koje su počele 28. decembra prošle godine doprinosi i unutrašnjim i spoljnim tenzijama, naročito u kontekstu pregovora sa Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) o nuklearnom programu.

Teheran i Vašington održali su jednu rundu indirektnih pregovora u Omanu, dok je druga i dalje neizvjesna, imajući u vidu da je premijer Izraela Benjamin Netanjahu u posjeti SAD insistirao kod predsjednika Donalda Trampa da pojača zahtjeve prema Iranu.

"Nije postignuto ništa definitivno osim što sam insistirao da se pregovori sa Iranom nastave kako bi se vidjelo da li se može postići sporazum. Ako može, obavijestiću premijera da će to biti naša preferencija“, napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Trut Soušal (Truth Social).

Dodao je da je "Iran prošli put odlučio da je bolje da ne sklopi sporazum i bio je pogođen".

Tramp je novinarima u Bijeloj kući juče rekao da bi Iran trebalo da postigne sporazum sa Vašingtonom "vrlo brzo".

Američki predsjednik, koji teži dogovoru o ograničavanju iranskog nuklearnog programa, nagovijestio je i da bi SAD mogle preduzeti vojnu akciju kao odgovor na iranske mjere protiv demonstranata, upozorivši da bi neuspeh u postizanju sporazuma bio "veoma traumatičan".

Netanjahu je rekao da "nije krio svoj opšti skepticizam" u vezi sa bilo kakvim sporazumom, naglašavajući da svaki dogovor mora da uključuje ustupke u vezi sa iranskim programom balističkih raketa i podrškom militantnim posrednicima, a ne samo nuklearnim programom.

SAD su danas poslale drugi nosač aviona na Bliski istok, koji se priključuje grupi brodova već prisutnoj u Arapskom moru, kako bi se izvršio dodatni pritisak na Iran.