Rusija i Iran planiraju da potpišu sporazume o ekonomskoj saradnji

Sporazumi bi trebali biti potpisani na sjednici Rusko-iranske komisije.

Izvor: photoibo/Shutterstock

Rusija i Iran planiraju da potpišu više sporazuma o trgovinsko-ekonomskoj saradnji na sjednici Rusko-iranske komisije, koja će biti održana od 16. do 18. februara u Teheranu, saopšteno je iz Ministarstva energetike Rusije.

"U okviru predstojećeg sastanka Komisije usmjereni smo na postizanje konkretnih rezultata u vidu potpisanih dokumenata i usaglašenih odluka koje će olakšati sprovođenje Sporazuma o sveobuhvatnom strateškom partnerstvu", izjavio je ruski ministar energetike Sergej Civiljev nakon sastanka sa ambasadorom Irana u Rusiji Kazemom DŽalalijem.

U saopštenju Ministarstva je navedeno da su tokom sastanka saslušani izvještaji predstavnika državnih institucija i poslovnih krugova o pitanjima u vezi sa bilateralnom saradnjom u oblastima energetike, transporta, zdravstva, obrazovanja, kao i nauke i tehnologije.