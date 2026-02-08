Sve veći broj Ukrajinaca razmatra opciju predaje Donbasa.

Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia

Sve veći broj Ukrajinaca, zbog iscrpljenosti ratom, razmatra predaju Donbasa, piše "New York Times". Nekada, prije početka izbijanja rata u Ukrajini, je ovo bilo nezamislivo, a sada je dio svakodnevnice kod sve većeg broja Ukrajinaca prema pisanju poznatog američkog lista, a to potvrđuju i ankete jer je broj onih koji ne podržavaju teritorijalne ustupke drastično opao.

"Meni je najvažniji mir. Ako bi predaja Donbasa značila konačan kraj rata, bila bih spremna da odem odavde. Podržala bih ovakvu odluku isključivo ako bi saveznici Ukrajini ponudili snažne garancije za bezbjednost nakon rata", izjavila je za pomenuti američki list Hristina Jurčenko, žena koja je odrasla u Donbasu, na istoku Ukrajine.

Vidi opis Ukrajinci blizu šokantne odluke nakon 4 godine rata Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Stanislav Krasilnikov / Sputnik / Profimedia Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Stanislav Krasilnikov / Sputnik / Profimedia Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia Br. slika: 7 7 / 7

Šta se dešava u ukrajinskom narodu?

Kako istražuje "NYT", javno mnjenje u Ukrajini se dramatično promijenilo za ove četiri godine rata. Za dvije nedjelje, tačnije 24. februara, ra Ukrajine i Rusije ulazi u petu godinu i trenutno se kraj ne nazire uprkos mirovnim pregovorima koji se vode pod posredstvom Sjedinjenih Američkih Država.

Ukrajina je dosad dobila usmjene bezbjednosne garancije, okvirno postoje određeni dogovori, ali ništa dosad nije ozvaničeno. Predsjednik Rusije Vladimir Putin ne odstupa od Donbasa, to je postavio kao ultimativni zahtjev uz neširenje NATO pakta na istok Evrope (da Ukrajina prije svega ne postane članica Alijanse) i nedolazak stranih trupa u Ukrajinu.

Tema Donbasa je jedna od najosjetljivijih u pregovorima koji su održani prethodne nedjelje u Abu Dabiju, prestonici Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE). Kijevski međunarodni institut za sociologiju je ubrzo nakon početka rata sproveo veliku anketu među Ukrajincima i rezultati su tada kazali da čak 82 odtsto nacije smatra da ni pod kojim uslovima ne treba praviti teritorijalne ustupke, dok je sada taj broj pao na 40 odsto u posljednjoj anketi.

Ruski vojnik

Izvor: Oleksandr Klymenko / Sipa Press / Profimedia

Šta dalje?

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski je sada u velikoj dilemi. On zna šta misli većinski narod, ali istovremeno u svojim obraćanjima se drži čvrstog i oštrog stava - zastupa tezu da Ukrajina neće i ne smije predati ni jedan dio svoje teritorije.

On insistira sa bezbjednosnim garancijama. Dobio ih je od američkog predsjednika Donalda Trampa nakon teških i dugih pregovora, ali bez zvaničnog potpisa i potpunog dogovora.