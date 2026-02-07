logo
U Berlinu veliki protest podrške iranskom narodu: Došlo više hiljada ljudi, poslata jasna poruka (Video)

Autor Nikolina Damjanić Izvor mondo.rs
0

Hiljade ljudi protestovalo je u Berlinu u znak podrške iranskom narodnom ustanku, zahtjevajući promjenu režima i suverenitet republike naroda bez strane intervencije.

profimedia-1072884570.jpg Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Hiljade ljudi protestovalo je danas u Berlinu u znak podrške iranskom narodnom ustanku, što se poklopilo sa godišnjicom Iranske revolucije protiv monarhije 1979. godine. Skup je uslijedio nakon nacionalnih protesta u Iranu koji su počeli u decembru zbog ekonomskih teškoća, a brzo su prerasli u političke i ugušeni u najnasilnijem obračunu od Islamske revolucije 1979. godine.

Oko 8.000 ljudi okupilo se kod Brandenburških vrata u Berlinu, saopštila je berlinska policija za Reuters, dodajući da je prijavljeno prisustvo 20.000 ljudi. Šahin Gobadi, član odbora za spoljne poslove Nacionalnog savjeta otpora Irana (NCRI), tvrdi da se okupilo 100.000 ljudi, dok hiljade nisu mogle da doputuju u Berlin jer su letovi otkazani zbog vremenskih uslova. Na skupu je govorila novoizabrana predsednica Nacionalnog savjeta otpora Irana.

Bivši američki državni sekretar Majk Pompeo pridružio se događaju putem interneta nakon što mu je let otkazan. Događaj podržava 344 organizacije i političke ličnosti, uključujući parlamentarne grupe prijateljstva za Iran, sindikate i aktere civilnog društva na nacionalnom i lokalnom nivou iz nekoliko evropskih zemalja, kao i 312 iranskih udruženja u Evropi, prema rečima organizatora.

"Poruka iranskog naroda i njegovog Otpora bila je i ostala ovo: bez popuštanja, bez rata ili strane intervencije, promena režima i suverenitet republike naroda, od naroda i njegovog organizovanog otpora", rekla je Marjam Rajavi, novoizabrana predsjednica Nacionalnog savjeta otpora Irana, na skupu u Berlinu.

