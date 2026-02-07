Iran zaprijetio napadom na američke baze u Persijskom zalivu u slučaju udara SAD

Iran ima spreman odgovor na napad SAD-a.

Izvor: NOUSHAD / imago sportfotodienst / Profimedia

Iran će gađati američke baze u regiji Persijskog zaliva ako SAD napadnu Islamsku Republiku, izjavio je iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči.

"Ako nas Vašington napadne, ne postoji mogućnost napada na američko tlo, ali ćemo napasti njihove baze u regiji", rekao je Arakči na forumu "Al DŽazire". On je dodao da to ne bi predstavljalo napad na susjedne zemlje.

Arakči je naglasio da Iran neće izvoziti obogaćeni uranijum i da nivo obogaćivanja zavisi od potreba Islamske Republike.

"Iran neće razgovarati o svom raketnom programu ni sada niti kasnije", rekao je iranski ministar spoljnih poslova i dodao da je to pitanje odbrane.

Prema pisanju "The Telegrapha", glavni prioritet Teherana je da eventualni američki udar izdrži uz minimalnu štetu.

U izvještaju se navodi da Iran planira odgovoriti na svaki sukob koristeći balističke rakete i naoružane dronove. Britanski list tvrdi da bi se prvi iranski udar fokusirao na zračnu bazu Al Udeid u Kataru, jedno od najvažnijih američkih vojnih uporišta u ovog regiji, a nakon toga, Iran bi, prema navodima, gađao američke baze u Kuvajtu, Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Siriji.