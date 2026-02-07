logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Iran zaprijetio napadom na američke baze u Persijskom zalivu u slučaju udara SAD

Iran zaprijetio napadom na američke baze u Persijskom zalivu u slučaju udara SAD

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
0

Iran ima spreman odgovor na napad SAD-a.

v Izvor: NOUSHAD / imago sportfotodienst / Profimedia

Iran će gađati američke baze u regiji Persijskog zaliva ako SAD napadnu Islamsku Republiku, izjavio je iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči.

"Ako nas Vašington napadne, ne postoji mogućnost napada na američko tlo, ali ćemo napasti njihove baze u regiji", rekao je Arakči na forumu "Al DŽazire". On je dodao da to ne bi predstavljalo napad na susjedne zemlje.

Arakči je naglasio da Iran neće izvoziti obogaćeni uranijum i da nivo obogaćivanja zavisi od potreba Islamske Republike.

"Iran neće razgovarati o svom raketnom programu ni sada niti kasnije", rekao je iranski ministar spoljnih poslova i dodao da je to pitanje odbrane.

Prema pisanju "The Telegrapha", glavni prioritet Teherana je da eventualni američki udar izdrži uz minimalnu štetu.

U izvještaju se navodi da Iran planira odgovoriti na svaki sukob koristeći balističke rakete i naoružane dronove. Britanski list tvrdi da bi se prvi iranski udar fokusirao na zračnu bazu Al Udeid u Kataru, jedno od najvažnijih američkih vojnih uporišta u ovog regiji, a nakon toga, Iran bi, prema navodima, gađao američke baze u Kuvajtu, Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Siriji.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Iran SAD

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ