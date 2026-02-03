logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Oboren iranski dron blizu američkog nosača aviona: Tenzija na Bliskom istoku prijeti da totalno eskalira

Oboren iranski dron blizu američkog nosača aviona: Tenzija na Bliskom istoku prijeti da totalno eskalira

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Oboren iranski dron koji se približio američkom nosaču aviona u Arapskom moru.

Oboren iranski dron blizu američkog nosača aviona Izvor: YouTube/screenshot/Broken Tank

Američki lovac F-35 oborio je danas iranski dron "Šahid 139" koji se približavao američkom nosaču aviona USS Abraham Linkoln u Arapskom moru, piše "Rojters". Za pomenuti portal je ovu vijest potvrdio visoki vojni zvaničnik Sjedinjenih Američkih Država.

Incident se dogodio danas rano ujutru po lokalnom vremenu. Iranski dron se velikom brzinom približavao američkom nosaču aviona zbog čega je lovac F-35 hitno reagovao i oborio ga.

Da podsjetimo, ranije danas se dogodio sličan incident u Ormuskom moreuzu kada su tri iranska ratna broda prišla američkom tankeru. Prijetili su da će se ukrcati na njega zbog čega je reagovala američka mornarica koja je bezbjedno ispratila tanker.

(Mondo.rs)

Možda će vas zanimati

Tagovi

SAD dron Iran

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ