Oboren iranski dron blizu američkog nosača aviona: Tenzija na Bliskom istoku prijeti da totalno eskalira

Oboren iranski dron koji se približio američkom nosaču aviona u Arapskom moru.

Američki lovac F-35 oborio je danas iranski dron "Šahid 139" koji se približavao američkom nosaču aviona USS Abraham Linkoln u Arapskom moru, piše "Rojters". Za pomenuti portal je ovu vijest potvrdio visoki vojni zvaničnik Sjedinjenih Američkih Država.

Incident se dogodio danas rano ujutru po lokalnom vremenu. Iranski dron se velikom brzinom približavao američkom nosaču aviona zbog čega je lovac F-35 hitno reagovao i oborio ga.

Da podsjetimo, ranije danas se dogodio sličan incident u Ormuskom moreuzu kada su tri iranska ratna broda prišla američkom tankeru. Prijetili su da će se ukrcati na njega zbog čega je reagovala američka mornarica koja je bezbjedno ispratila tanker.

