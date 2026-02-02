logo
Američke investicije u fokusu: Cvijanović razgovarala sa Trampovim sekretarom za ekonomiju

Američke investicije u fokusu: Cvijanović razgovarala sa Trampovim sekretarom za ekonomiju

Autor Nikolina Damjanić Izvor SRNA
0

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović sastala se sa Havardom Latnikom, američkim sekretarom za ekonomiju u administraciji predsjednika Donalda Trampa, razgovarajući o jačanju ekonomske saradnje i rastućem interesu američkih kompanija za ulaganja u RS i FBiH.

Srn2026-2-2_2118745_0.jpg Izvor: Predsjedništvo BiH

Cvijanovićeva je nakon sastanka izrazila zadovoljstvo sve većom zainteresovanošću američkih investitora, ocijenivši da je riječ o rezultatu pozitivnog zaokreta Trampove administracije ka ekonomiji, saradnji i zajedničkom prosperitetu sa drugim zemljama.

Kako je saopšteno iz Kabineta srpskog člana Predsjedništva BiH, tokom drugog susreta sa sekretarom Latnikom u posljednjih godinu dana razmotrene su mogućnosti daljeg unapređenja ekonomske saradnje u obostranom interesu.

Poseban akcenat stavljen je na realizaciju zajedničkih energetskih projekata, uključujući „Južnu interkonekciju“, za koju je ocijenjeno da može otvoriti prostor za dodatne američke investicije u oblasti energetike i infrastrukture.

Tokom razgovora, Cvijanović je sagovornika upoznala i sa aktuelnim političkim i bezbjednosnim prilikama u Bosni i Hercegovini.

