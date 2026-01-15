Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović izrazila je večeras u Istočnom Sarajevu zadovoljstvo velikim odzivom zvanica na tradicionalni božićni prijem koji je upriličila, ističući da je događaj okupio predstavnike svih nivoa vlasti.
Cvijanovićeva je za Srnu rekla da se prijemu odazvao veliki broj gostiju, među kojima su bili predstavnici institucija na lokalnom, republičkom i zajedničkom nivou, kao i predstavnici udruženja i različitih društvenih sfera.
Među zvanicama su bili predsjedavajuća Vijeća ministara BiH Borjana Krišto, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac, članovi Kolegija Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Marinko Čavara i Darko Babalj, lider HDZ-a BiH i član Kolegija Doma naroda Dragan Čović, kao i lider SNSD-a Milorad Dodik.
Prijemu su prisustvovali i predstavnici diplomatskog kora, uključujući ambasadora Velike Britanije u BiH Džulijana Relija, šefa Delegacije Evropske unije Luiđija Soreku, te ambasadora Ruske Federacije Igora Kalabuhova.
Cvijanovićeva je posebno istakla zadovoljstvo zbog čestitke koju je povodom novogodišnjih i božićnih praznika dobila od predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa i prve dame Melanije Tramp, naglasivši da joj je značajno što se božićna čestitka ponovo pojavljuje u diplomatskoj komunikaciji na najvišem nivou.
Zvaničnici i ambasadori na božićnom prijemu Cvijanovićeve u Istočnom Sarajevu (FOTO)
„Ranije su čestitke uglavnom bile povodom Nove godine, sa željama za zdravlje i uspješan rad, dok se Božić rjeđe pominjao. Drago mi je što se to vraća u komunikaciju među ljudima koji obavljaju najviše državne funkcije, a posebno jer je riječ o predsjedniku Trampu“, rekla je Cvijanovićeva.
Ona je naglasila da je rukovodstvo Republike Srpske stajalo i stoji uz politiku Donalda Trampa, te da razmjena čestitki predstavlja važan dio diplomatskih odnosa.
Cvijanovićeva je na kraju uputila božićnu i novogodišnju čestitku svim građanima, uz želje za zdravlje, mir i napredak.