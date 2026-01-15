Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović izrazila je večeras u Istočnom Sarajevu zadovoljstvo velikim odzivom zvanica na tradicionalni božićni prijem koji je upriličila, ističući da je događaj okupio predstavnike svih nivoa vlasti.

Izvor: Predsjedništvo BiH

Cvijanovićeva je za Srnu rekla da se prijemu odazvao veliki broj gostiju, među kojima su bili predstavnici institucija na lokalnom, republičkom i zajedničkom nivou, kao i predstavnici udruženja i različitih društvenih sfera.

Među zvanicama su bili predsjedavajuća Vijeća ministara BiH Borjana Krišto, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac, članovi Kolegija Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Marinko Čavara i Darko Babalj, lider HDZ-a BiH i član Kolegija Doma naroda Dragan Čović, kao i lider SNSD-a Milorad Dodik.

Prijemu su prisustvovali i predstavnici diplomatskog kora, uključujući ambasadora Velike Britanije u BiH Džulijana Relija, šefa Delegacije Evropske unije Luiđija Soreku, te ambasadora Ruske Federacije Igora Kalabuhova.

Cvijanovićeva je posebno istakla zadovoljstvo zbog čestitke koju je povodom novogodišnjih i božićnih praznika dobila od predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa i prve dame Melanije Tramp, naglasivši da joj je značajno što se božićna čestitka ponovo pojavljuje u diplomatskoj komunikaciji na najvišem nivou.

Vidi opis Zvaničnici i ambasadori na božićnom prijemu Cvijanovićeve u Istočnom Sarajevu (FOTO) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Predsjedništvo BiH Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Predsjedništvo BiH Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Predsjedništvo BiH Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Predsjedništvo BiH Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Predsjedništvo BiH Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Predsjedništvo BiH Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Predsjedništvo BiH Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Predsjedništvo BiH Br. slika: 8 8 / 8

„Ranije su čestitke uglavnom bile povodom Nove godine, sa željama za zdravlje i uspješan rad, dok se Božić rjeđe pominjao. Drago mi je što se to vraća u komunikaciju među ljudima koji obavljaju najviše državne funkcije, a posebno jer je riječ o predsjedniku Trampu“, rekla je Cvijanovićeva.

Ona je naglasila da je rukovodstvo Republike Srpske stajalo i stoji uz politiku Donalda Trampa, te da razmjena čestitki predstavlja važan dio diplomatskih odnosa.

Cvijanovićeva je na kraju uputila božićnu i novogodišnju čestitku svim građanima, uz želje za zdravlje, mir i napredak.