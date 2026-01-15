logo
Zvaničnici i ambasadori na božićnom prijemu Cvijanovićeve u Istočnom Sarajevu (FOTO)

Zvaničnici i ambasadori na božićnom prijemu Cvijanovićeve u Istočnom Sarajevu (FOTO)

Autor N.D. Izvor SRNA
0

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović izrazila je večeras u Istočnom Sarajevu zadovoljstvo velikim odzivom zvanica na tradicionalni božićni prijem koji je upriličila, ističući da je događaj okupio predstavnike svih nivoa vlasti.

Božićni prijem Željke Cvijanović Izvor: Predsjedništvo BiH

Cvijanovićeva je za Srnu rekla da se prijemu odazvao veliki broj gostiju, među kojima su bili predstavnici institucija na lokalnom, republičkom i zajedničkom nivou, kao i predstavnici udruženja i različitih društvenih sfera.

Među zvanicama su bili predsjedavajuća Vijeća ministara BiH Borjana Krišto, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac, članovi Kolegija Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Marinko Čavara i Darko Babalj, lider HDZ-a BiH i član Kolegija Doma naroda Dragan Čović, kao i lider SNSD-a Milorad Dodik.

Prijemu su prisustvovali i predstavnici diplomatskog kora, uključujući ambasadora Velike Britanije u BiH Džulijana Relija, šefa Delegacije Evropske unije Luiđija Soreku, te ambasadora Ruske Federacije Igora Kalabuhova.

Cvijanovićeva je posebno istakla zadovoljstvo zbog čestitke koju je povodom novogodišnjih i božićnih praznika dobila od predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa i prve dame Melanije Tramp, naglasivši da joj je značajno što se božićna čestitka ponovo pojavljuje u diplomatskoj komunikaciji na najvišem nivou.

„Ranije su čestitke uglavnom bile povodom Nove godine, sa željama za zdravlje i uspješan rad, dok se Božić rjeđe pominjao. Drago mi je što se to vraća u komunikaciju među ljudima koji obavljaju najviše državne funkcije, a posebno jer je riječ o predsjedniku Trampu“, rekla je Cvijanovićeva.

Ona je naglasila da je rukovodstvo Republike Srpske stajalo i stoji uz politiku Donalda Trampa, te da razmjena čestitki predstavlja važan dio diplomatskih odnosa.

Cvijanovićeva je na kraju uputila božićnu i novogodišnju čestitku svim građanima, uz želje za zdravlje, mir i napredak.

Tagovi

Željka Cvijanović Istočno Sarajevo Božić

