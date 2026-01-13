Cvijanović: "OMG, zamisli sud koji zabranjuje da se institucije nazivaju zajedničkim"

Ovako izgleda "zajednički" život u BiH, napisala Željka Cvijanović na X-u
Srpska članica Predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je da je BiH najekstremniji primjer izgradnje države/nacije, u kojem neizabrani strani birokrata donosi zakone umjesto domaćeg parlamenta, a Ustavni sud zabranjuje da zoveš zajedničkim institucije u kojima rade Srbi, Hrvati, Bošnjaci i ostali građani.
"OMG. Zamisli sud koji zabranjuje da institucije zoveš zajedničkim, što znači da pripadaju svima, i to još radiš u višenacionalnoj, multietničkoj zajednici kakva je BiH", napisala je Cvijnovićeva na društvenoj mreži "Iks".
Ona je dodala da tako izgleda "zajednički" život u BiH, "koja je najekstremniji primjer izgradnje države/nacije, u kojem neizabrani strani birokrata donosi zakone umjesto domaćeg parlamenta, a Ustavni sud zabranjuje da zoveš zajedničkim institucije u kojima rade Srbi, Hrvati, Bošnjaci i ostali građani".
"A, onda još u Sarajevu pozivaju tužilaštvo da na to reaguje. Ima još bezbroj primjera ovog šizofrenog ambijenta", navela je Cvijanovićeva povodom pisanja portala "Slobodna Bosna" u tekstu pod naslovom "PUT BEZ POVRATKA: Željka Cvijanović nastavila tamo gdje je stao Milorad Dodik, kakva je uloga Milanka Kajganića..."
ОMG. Замисли суд који забрањује да институције зовеш заједничким, што значи да припадају свима, и то још радиш у вишенационалној, мултиетничкој заједници каква је БиХ. Тако изгледа "заједнички" живот у БиХ, која је најекстремнији примјер изградње државе/нације, у којем неизабрани…