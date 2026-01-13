logo
Cvijanović: "OMG, zamisli sud koji zabranjuje da se institucije nazivaju zajedničkim"

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
0

Ovako izgleda "zajednički" život u BiH, napisala Željka Cvijanović na X-u

željka cvijanović o pisanju slobodne bosne Izvor: Srna/Goran Janjić

Srpska članica Predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je da je BiH najekstremniji primjer izgradnje države/nacije, u kojem neizabrani strani birokrata donosi zakone umjesto domaćeg parlamenta, a Ustavni sud zabranjuje da zoveš zajedničkim institucije u kojima rade Srbi, Hrvati, Bošnjaci i ostali građani.

"OMG. Zamisli sud koji zabranjuje da institucije zoveš zajedničkim, što znači da pripadaju svima, i to još radiš u višenacionalnoj, multietničkoj zajednici kakva je BiH", napisala je Cvijnovićeva na društvenoj mreži "Iks".

Ona je dodala da tako izgleda "zajednički" život u BiH, "koja je najekstremniji primjer izgradnje države/nacije, u kojem neizabrani strani birokrata donosi zakone umjesto domaćeg parlamenta, a Ustavni sud zabranjuje da zoveš zajedničkim institucije u kojima rade Srbi, Hrvati, Bošnjaci i ostali građani".

"A, onda još u Sarajevu pozivaju tužilaštvo da na to reaguje. Ima još bezbroj primjera ovog šizofrenog ambijenta", navela je Cvijanovićeva povodom pisanja portala "Slobodna Bosna" u tekstu pod naslovom "PUT BEZ POVRATKA: Željka Cvijanović nastavila tamo gdje je stao Milorad Dodik, kakva je uloga Milanka Kajganića..."

