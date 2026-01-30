Dodik najavio put u SAD: "Nakon Izraela ništa neće biti isto za Republiku Srpsku"

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je danas da će posjeta Izraelu, tokom koje je bio dočekan na najvišem državnom nivou, ostaviti trajne posljedice po Republiku Srpsku.

Izvor: Nenad Stupar - Srna

„Imali smo značajnu posjetu Izraelu, gdje smo dočekani na najvišem državnom nivou i to je bilo za pamćenje. To smo vidjeli ne samo iz zvaničnih razgovora, već i sa običnim ljudima, profesorima, koji su dali punu podršku Republici Srpskoj“, rekao je Dodik na konferenciji za novinare u Banjaluci.

On je dodao da poslije sastanaka sa predsjednikom i premijerom Izraela, predsjednikom parlamenta i ministrima, „za Srpsku neće biti ništa isto“.

„Iako imam veliko iskustvo, ovo je bilo nešto više od obične posjete, od samih protokola“, istakao je Dodik.

Lider SNSD-a je takođe naglasio da su izraelskim zvaničnicima jasno prenijeli "neprijateljski stav zvaničnika BiH prema njihovoj državi".

Dodik je najavio i naredno putovanje u Sjedinjene Američke Države, gdje će prisustvovati molitvenom doručku.

„Ja ću biti tamo u utorak naveče po našem vremenu. Želimo da obezbijedimo da nastavimo dalje i držimo kontekst sa našim partnerima. Republika Srpska je otvorila svoj diplomatski aranžman na najbolji mogući način“, rekao je Dodik.

On je dodao da srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović sutra putuje u SAD.