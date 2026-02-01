Objavljena imena gotovo 3.000 ljudi poginulih tokom protesta u Iranu

Imena gotovo 3.000 ljudi poginulih tokom nedavnih protesta u Iranu objavljena su danas na sajtu iranskog predsjednika Masuda Pezeškijana.

Pezeškijan je, kako se navodi, naredio objavljivanje imena 2.986 ljudi poginulih tokom protesta i nemira u Iranu.

Tokom protesta je poginulo 3.117 ljudi, ali neće biti objavljena imena svih stradalih, jer još nije utvrđen identitet svih.

Iranski aktivisti saopštili su prije nekoliko dana da je najmanje 6.126 ljudi ubijeno širom zemlje u represiji iranskih vlasti protiv demonstranata, ali da se strahuje da je broj ubijenih mnogo veći.

Među poginulima je najmanje 5.777 demonstranata, 214 pripadnika vladinih snaga, 86 djece i 49 civila koji nisu demonstrirali, a uhapšeno je više od 41.800 ljudi, navode iranski aktivisti.

Američki predsjednik Donald Tramp zaprijetio je vojnom akcijom zbog represije i ubistava demonstranata.

Iran je više puta zaprijetio da će to uvući cio Bliski istok u rat.

