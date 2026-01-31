Teheran se sprema za udare: Skloništa u metro stanicama i parkinzima za 2,5 miliona ljudi

Više od 300 podzemnih prostora, uključujući parkinge i metro stanice, biće korišćeno kao skloništa za 2,5 miliona stanovnika Teherana, rekao je danas šef teheranske organizacije za upravljanje krizama Ali Nasiri.
On je naveo da su 82 metro stanice određene kao skloništa, koja su trenutno opremljena objektima za spasavanje života, uključujući toalete i zalihe vode i hrane.
"Kada se završe neophodne procedure i dobiju dozvole, biće uspostavljena skloništa kapaciteta približno 2,5 miliona ljudi", rekao je Nasiri za iransku televiziju.
On je dodao da je evidentirano 518 starih skloništa u školama, od kojih je samo oko 20 odsto moguće obnoviti.
Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je nedavno da se "masivna armada" kreće ka Iranu i dodao da se nada da će Teheran sjesti za pregovarački sto i postići "Fer i pravedan" sporazum koji bi podrazumijevao potpuno odustajanje od nuklearnog oružja.
Tramp je naveo da su Sjedinjene Države u junu 2025. godine pokrenule napade na nuklearna postrojenja u Iranu i upozorio da će sljedeći napad biti još gori.
Teheran je odgovorio na Trampove izjave prijetnjama cjelokupnoj vojnoj infrastrukturi SAD i njihovih saveznika na Bliskom istoku u slučaju bilo kakve agresije protiv Irana.
Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči rekao je da je Iran spreman za pregovore, ali da se oni moraju odvijati bez prijetnji Sjedinjenih Država i zastrašivanja.