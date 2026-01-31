logo
Teheran se sprema za udare: Skloništa u metro stanicama i parkinzima za 2,5 miliona ljudi

Autor Dušan Volaš
0

Više od 300 podzemnih prostora, uključujući parkinge i metro stanice, biće korišćeno kao skloništa za 2,5 miliona stanovnika Teherana, rekao je danas šef teheranske organizacije za upravljanje krizama Ali Nasiri.

Teheran sprema skloništa za milione ljudi Izvor: Shutterstock

On je naveo da su 82 metro stanice određene kao skloništa, koja su trenutno opremljena objektima za spasavanje života, uključujući toalete i zalihe vode i hrane.

"Kada se završe neophodne procedure i dobiju dozvole, biće uspostavljena skloništa kapaciteta približno 2,5 miliona ljudi", rekao je Nasiri za iransku televiziju.

On je dodao da je evidentirano 518 starih skloništa u školama, od kojih je samo oko 20 odsto moguće obnoviti.

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je nedavno da se "masivna armada" kreće ka Iranu i dodao da se nada da će Teheran sjesti za pregovarački sto i postići "Fer i pravedan" sporazum koji bi podrazumijevao potpuno odustajanje od nuklearnog oružja.

Tramp je naveo da su Sjedinjene Države u junu 2025. godine pokrenule napade na nuklearna postrojenja u Iranu i upozorio da će sljedeći napad biti još gori.

Teheran je odgovorio na Trampove izjave prijetnjama cjelokupnoj vojnoj infrastrukturi SAD i njihovih saveznika na Bliskom istoku u slučaju bilo kakve agresije protiv Irana.

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči rekao je da je Iran spreman za pregovore, ali da se oni moraju odvijati bez prijetnji Sjedinjenih Država i zastrašivanja.

