Bliski istok na ivici: Još jedna američka vojna flota krenula ka Iranu, prijetnje sve jače

Autor Nikolina Damjanić Izvor mondo.rs
0

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da je još jedna američka vojna flota na putu ka Iranu, dok Vašington pojačava vojno prisustvo na Bliskom istoku usred rastućih tenzija i mogućnosti američke intervencije u toj zemlji.

Tramp najavio još jednu vojnu flotu ka Iranu Izvor: ABACA / Abaca Press / Profimedia

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da je "još jedna" američka vojna flota na putu ka Iranu. "Usput, još jedna prelijepa armada prekrasno plovi prema Iranu upravo sada. Pa ćemo vidjeti", rekao je Tramp u utorak u govoru u američkoj saveznoj državi Ajovi.

Nije jasno da li Tramp misli na nosač aviona USS Abraham Linkoln i prateće ratne brodove koji su već stigli na Bliski istok u ponedjeljak, ili na druge američke vojne snage. U međuvremenu, regionalna komanda američke vojske, CENTCOM, najavila je višednevnu vežbu vazduhoplovnih snaga na Bliskom istoku.

Tramp je nedavno odbio da isključi mogućnost američke vojne intervencije u Iranu nakon nasilnog gušenja protesta koji su, prema navodima organizacija za ljudska prava i svedoka, rezultirali hiljadama mrtvih.

Što se tiče rukovodstva u Teheranu, Tramp je u Ajovi rekao: "Nadam se da će postići dogovor". Prethodno je za američki novinski portal Aksios rekao da je Iran zainteresovan za diplomatsko rješenje tenzija sa SAD. Situacija sa Iranom je "nestabilna" jer su SAD poslale veliku flotu u region, rekao je Tramp za Aksios u intervjuu.

