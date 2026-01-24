logo
Otkriveno gdje se skriva vrhovni vođa Irana: Pobjegao u "rupu" daleko od očiju javnosti

Otkriveno gdje se skriva vrhovni vođa Irana: Pobjegao u "rupu" daleko od očiju javnosti

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
Vrhovni vođa Irana ajatolah Ali Hamenei sklonio se u podzemno skrovište u Teheranu, nakon što je procijenjeno da postoji rizik od potencijalnog napada.

ali hamenei se skriva u podzemnom skrovištu Izvor: Iranian Supreme Leader'S Office/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Iranski vrhovni vođa ajatolah Ali Hamenei preselio se u posebno podzemno sklonište u Teheranu, nakon što su visoki vojni i bezbjednosni zvaničnici procijenili da je povećan rizik od potencijalnog američkog napada, rekla su dva izvora bliska iranskoj vladi za Iran internešnal, prenosi Telegraf, pisanje Tanjuga.

Sajt sa sjedištem u Londonu, koji emituje vijesti na persijskom jeziku, prenosi pozivajući se na izvore da se Hamnei preselio u utvrđeni bunker, koji je sa drugim objektima povezan tunelima.

Izvori su naveli da je Masud Hamnei, treći sin vrhovnog vođe, preuzeo svakodnevno upravljanje kancelarijom Alija Hamneija i da je glavni kanal za komunikaciju sa izvršnom vlasti.

