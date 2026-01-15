Tramp brutalno zaprijetio režimu u Teheranu: "Ako nastavite sa ubijanjem demonstranata..."

Bijela kuća zaprijetila iranskom režimu oštrim posljedicama ako nastave da ubijaju demonstrante.

Izvor: X/nexta_tv/Printscreen/Privatna arhiva/Photo Agency/Chip Somodevilla/Shutterstock

Bijela kuća se zvanično oglasila o situaciji u Iranu. Oštro su zapretili režimu u Teheranu ukoliko nastave sa ubijanjem demonstranata.

"Iran će se suočiti sa strašnim posljedicama ako se ubijanje demonstranata nastavi. Predsjednik Tramp je komunicirao sa iranskim režimom i zaprijetio im je posljedicama ako nastave da ubijaju ljude", saopštila je portparolka Bijele kuće Kerolin Lajt, prenosi "Skaj Njuz".

Otkrila je i da je otkazana egzekucija oko 800 iranskih demonstranata. Američki predsjednik Donald Tramp je to posebno istakao i pohvalio u svom današnjem obraćanju.

On je, inače u svom obraćanju medijima u sredu 14. januara saopštio da ima informacije iz Teherana da su ubijanja demonstranata obustavljena. Novinare je zanimalo odakle Trampu takve informacije, ali on nije želio da otkrije svoj izvor.

BREAKING: Trump:



We have been told that the killing in Iran is stopping, it has stopped.



There is no plan for executions. I have been told that, we will find out about it.pic.twitter.com/TnJMgP2Dfp — Clash Report (@clashreport)January 14, 2026

Pogledajte fotografije sa protesta u Iranu

Da podsjetimo, u Iranu su izbili protesti krajem decembra zbog ekonomske situacije u zemlji - nacionalna valuta je oslabila, inflacija je velika i cijene su “eksplodirale”. U međuvremenu su protesti eskalirali u masovne demonstracije u više desetina gradova u Iranu.

Nema interneta i telefonske veze u mnogim dijelovima zemlje. Otkazani su brojni letovi, mnoge avio-kompanije su otkazale letove ka Iranu.