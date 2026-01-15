logo
Tramp brutalno zaprijetio režimu u Teheranu: "Ako nastavite sa ubijanjem demonstranata..."

Autor Nikolina Damjanić Izvor mondo.rs
0

Bijela kuća zaprijetila iranskom režimu oštrim posljedicama ako nastave da ubijaju demonstrante.

Tramp zaprijetio vlastima u Iranu Izvor: X/nexta_tv/Printscreen/Privatna arhiva/Photo Agency/Chip Somodevilla/Shutterstock

Bijela kuća se zvanično oglasila o situaciji u Iranu. Oštro su zapretili režimu u Teheranu ukoliko nastave sa ubijanjem demonstranata.

"Iran će se suočiti sa strašnim posljedicama ako se ubijanje demonstranata nastavi. Predsjednik Tramp je komunicirao sa iranskim režimom i zaprijetio im je posljedicama ako nastave da ubijaju ljude", saopštila je portparolka Bijele kuće Kerolin Lajt, prenosi "Skaj Njuz".

Otkrila je i da je otkazana egzekucija oko 800 iranskih demonstranata. Američki predsjednik Donald Tramp je to posebno istakao i pohvalio u svom današnjem obraćanju.

On je, inače u svom obraćanju medijima u sredu 14. januara saopštio da ima informacije iz Teherana da su ubijanja demonstranata obustavljena. Novinare je zanimalo odakle Trampu takve informacije, ali on nije želio da otkrije svoj izvor.

Pogledajte fotografije sa protesta u Iranu

Da podsjetimo, u Iranu su izbili protesti krajem decembra zbog ekonomske situacije u zemlji - nacionalna valuta je oslabila, inflacija je velika i cijene su “eksplodirale”. U međuvremenu su protesti eskalirali u masovne demonstracije u više desetina gradova u Iranu.

Nema interneta i telefonske veze u mnogim dijelovima zemlje. Otkazani su brojni letovi, mnoge avio-kompanije su otkazale letove ka Iranu.

