Napad na Iran u naredna 24 sata? Evakuiše se osoblje iz vojnih baza

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
0

Amerika bi mogla da napadne Iran u naredna 24 sata.

Amerika napada Iran u naredna 24 sata Izvor: Lucas Parker/Blue Mist Film Studios/Shutterstock

Sjedinjene Američke Države mogle bi da napadnu Iran u naredna 24 sata, javlja "Rojters". Stigla je naredba iz Vašingtona da se povuče svo osoblje iz svih vojnih baza na Bliskom istoku zbog rastućih tenzija i prijetnji režima u Teheranu.

Američki predsjednik Donald Tramp je hrabrio Irance da nastave sa protestima i da pokušaju da zauzmu ključne institucije. Ranije je govorio kako Sjedinjene Države samo žele da pomognu, ali se narativ promenio nakon zaoštravanja situacije u prethodnim danima zbog čega postoji mogućnost vojnog udara na Iran.

Pogledajte fotografije sa protesta u Iranu

Da podsjetimo, u Iranu su izbili protesti krajem decembra zbog ekonomske situacije u zemlji - nacionalna valuta je oslabila, inflacija je velika i cijene su “eksplodirale”. U međuvremenu su protesti eskalirali u masovne demonstracije u više desetina gradova u Iranu.

Nema interneta i telefonske veze u mnogim dijelovima zemlje. Otkazani su brojni letovi, mnoge avio-kompanije su otkazale letove ka Iranu.

Tagovi

SAD Iran

