"Ubijanja su prestala": Prve riječi Trampa o Iranu nakon evakuacije vojnog osoblja na Bliskom istoku

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
Tramp otkrio da je prekinuto ubijanje protestanata u Iranu.

Tramp tvrdi da su prekinuta ubijanja u Iranu Izvor: Shutterstock/printscreen

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je danas da Sjedinjene Države imaju informacije da su prekinuta ubijanja civila, odnosno demonstranata u Iranu, prenosi "CNN". Obratio se medijima u Ovalnoj kancelariji o situaciji na Bliskom istoku nakon informacija pojedinih svjetskih medija da će Amerika napasti Iran u naredna 24 časa.

"Rečeno nam je da su prekinuta ubijanja u Iranu, nema više planova o izvršenjima ubistava. Ubistva su prestala", objasnio je Tramp.

Pogledajte fotografije sa protesta u Iranu

Da podsjetimo, u Iranu su izbili protesti krajem decembra zbog ekonomske situacije u zemlji - nacionalna valuta je oslabila, inflacija je velika i cijene su “eksplodirale”. U međuvremenu su protesti eskalirali u masovne demonstracije u više desetina gradova u Iranu.

Nema interneta i telefonske veze u mnogim dijelovima zemlje. Mnoge avio-kompanije su otkazale letove ka Iranu.

(Mondo.rs)

