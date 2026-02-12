logo
Grupa američkih nosača aviona ide na Bliski istok: Tramp nastavlja da prijeti Iranu

Grupa američkih nosača aviona ide na Bliski istok: Tramp nastavlja da prijeti Iranu

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Pentagon poslao udarnu grupu nosača aviona kod obale Irana.

Tramp poslao grupu nosača aviona ka Iranu Izvor: Lucas Parker/Shutterstock/YouTube/screenshot/FORCE Technology

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp nastavlja da vrši snažan pritisak na Iran zbog čega je odlučio da pošalje udarnu grupu nosača aviona u Persijski zaliv, piše "Wall Street Journal".

Tramp je dan ranije, u srijedu 11. februara, u Bijeloj kući ugostio premijera Izraela Benjamina Nejtanjahua sa kojim je pregovarao o miru na Bliskom istoku nakon čega je javno ponovo zaprijetio Iranu sljedećim riječima - "Posljednji put se Iran jako loše proveo kada su odbili pregovore."

Udarnu grupu nosača predvodi nosač aviona USS Abraham Linkoln. Drugu grupu čini nosač aviona USS Džordž H.W. Buš koji završava vježbe kod Virdžinije i u roku od dvije nedjelje bi mogao da bude u Persijskom zalivu.

Iran SAD

