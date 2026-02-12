logo
Tramp povlači ICE agente nakon 2 ubistva: Kraj operacija u Mineapolisu

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
ICE agenti se povlače iz Mineapolisa po naredbi Donalda Trampa.

Tramp povlači ICE agente Izvor: Fabrice COFFRINI / AFP / Profimedia/ Steven Garcia/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

ICE agenti (Služba za imigraciju i carinu) okončava svoje raspoređivanje i operacije u Mineapolisu po naređenju administracije američkog predsjednika Donalda Trampa, piše "Dejli Mejl". Ovu informaciju je danas saopštio Tom Homan, takozvani "car granica", odnosno osoba zadužena za boravak imigranata u Sjedinjenim Državama koji su tu ilegalno.

"Ja sam predložio, a predsjednik Tramp se složio da se ova pojačana operacija privede kraju. Gradovi 'blizanci' - Mineapolis i Sent Pol i Minesota u cjelini sada su i nastaviće da budu mnogo bezbjedniji za svoje zajednice zahvaljujući onome što smo postigli pod vođstvom predsjednika Trampa", rekao je Homan.

Postignut je dogovor lokalne policije i visokih lokalnih zvaničnika sa ICE. Uskoro počinje postepeno povlačenje agenata, najviše ih je bilo u jednom trenutku 3.000 u Mineapolisu.

Trenutno ih je tamo oko 2.000. Očekuje se da povlačenje počne već u narednim danima.

Da podsjetimo, ubijene su dvije osobe nakon intervencije ICE agenata u Mineapolisu. Zbog toga su izbili žestoki protesti koji su se pretvorili u demonstracije koje su trajala nedjeljama.

Tagovi

Donald Tramp SAD

