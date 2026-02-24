Jedinstven stav institucija: Gasna infrastruktura strateški prioritet Srpske

Gasna infrastruktura strateški je prioritet Republike Srpske, jedinstven je stav zauzet na sastanku o realizaciji gasnih projekata koji je u Banjaluci organizovalo Ministarstvo energetike i rudarstva Srpske.

Na sastanku je zaključeno da će institucije nastaviti redovnu koordinaciju i komunikaciju s ciljem ubrzane realizacije strateški važnih projekata u oblasti gasne infrastrukture, saopšteno je iz resornog ministarstva.

Razgovarano je o dinamici realizacije projekta gasifikacije istočnog dijela Republike Srpske i o izgradnji magistralnog gasovoda Šepak-Novi Grad.

Sve nadležne institucije izložile su aktivnosti koje sprovode u okviru svojih nadležnosti kako bi se projekti realizovali nesmetano i u planiranim rokovima.

Posebno je istaknuta potreba za snažnijom i efikasnijom koordinacijom sa jedinicama lokalne samouprave, prije svega u postupcima eksproprijacije zemljišta na trasama budućih gasovoda, kao i u aktivnostima izgradnje sekundarne gasne mreže na njihovim teritorijama.

Naglašeno je da je neophodno ubrzati navedene aktivnosti, u skladu sa ranije postignutim dogovorima, kako bi se izbjegla odlaganja i obezbijedila puna dinamika realizacije projekata.

Na sastanku je bilo riječi i o projektu transportnog gasovoda Sarajevo-Goražde, te je istaknuta potreba održavanja sastanka sa ministrom energije, rudarstva i industrije Federacije BiH radi dalje koordinacije aktivnosti.

Predstavnici Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove informisali su prisutne da je pripremljen Prijedlog zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje gasovoda Bijeljina-Novi Grad, koji će biti upućen Narodnoj skupštini Republike Srpske na usvajanje po hitnom postupku.

Zakon se odnosi na skraćenje rokova i pojednostavljenje procedura s ciljen efikasnije realizacije ovog kapitalnog infrastrukturnog projekta. Učesnici sastanka izrazili su spremnost da podrže donošenje ovog zakona, ocjenjujući da je riječ o opštem interesu Republike Srpske.

Sastanku je predsjedavao resorni ministar Petar Đokić, a prisustvovali su i ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Bojan Vipotnik, kao i predstavnici Pravobranilaštva Republike Srpske, Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, te preduzeća "Autoputevi Srpske", "Sarajevo-gas" i "Gas teh" iz Inđije.

